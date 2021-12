Según el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, hay un uso clientelar de los recursos públicos del actual Gobierno, que en tres meses ha transferido S/14 mil millones, principalmente para financiar subsidios. En diálogo con Correo dijo que aumentar recursos al Presupuesto Público del 2021, con decretos de urgencias (DU), sin justificación, debilita la institucionalidad fiscal y puede llevar a un gran endeudamiento del país.

¿Se puede incorporar recursos al Presupuesto Público con DU?

El Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que se arriesga la institucionalidad fiscal hacerlo de esa forma. Y tienen razón porque recoge la observación del Consejo Fiscal, que señala que no debe ser así. Hay un solo antecedente, en el 2017, por el Fenómeno de El Niño, pero había el sentido de una emergencia.

¿Esta vez no se justifica?

Los recursos se destinan al pago de la deuda social del magisterio, a los devengados de los pensionistas policiales y militares, etc. No hay elementos que indican una emergencia. Es decir, no hay justificación para incorporar S/5,800 millones con DU. El Ejecutivo debe plantearlo al Congreso con un proyecto de ley. Al hacerlo con DU se vulnera el marco fiscal y lo advierte el Consejo Fiscal; estoy de acuerdo con esta posición porque los DU se aprobaron entre setiembre y octubre, cuando había pasado el sentido de la urgencia.

¿Es un gasto sin control?

Hay ingresos excepcionales por la regularización del pago de deudas tributarias. La Sunat recibió más plata de lo previsto. Además, no se justifica no reponer, con parte de esos ingresos, el Fondo de Estabilización Fiscal, que está sin saldo porque se gastó el 100% durante la pandemia. Las agencias calificadoras de riesgo recomiendan reponer las reservas fiscales para atender emergencias. El Gobierno no tiene noción de austeridad. Ahora se controla el déficit fiscal, pero, en la medida en que la economía se enfríe, en el 2022 habrá menos ingresos y el déficit crecerá y se apelará a más deuda.

¿Entonces?

Los DU son precedentes muy malos porque luego, por cualquier motivo, el Ejecutivo se irrogará la facultad de cambiar la Ley de Presupuesto, cuando es asunto del Congreso; le quitará predictibilidad a la herramienta de planificación central del país como es la Ley de Presupuesto. En tres meses, el Gobierno transfirió S/14 mil millones, principalmente, para financiar subsidios; hay un uso clientelar de los recursos públicos, que debilita la política fiscal del país, en lugar de fortalecerla y ahorrar parte de los ingresos extraordinarios que ha recibido.

¿No se tendrá recursos para encarar emergencias?

Se tendrá que apelar al endeudamiento, pero el tema de tomar mayor deuda es que el costo de pagarla es más caro porque nos han bajado la calificación; entonces, el servicio de pagar esa deuda ocupa más recursos del presupuesto. El 10% del Presupuesto del 2022 irá al pago de intereses o amortización de la deuda pública. Hace 10 años era el 5%. El mayor peso de la deuda desplazará recursos del gasto social o cierre de brechas.

¿El Gobierno gasta sin control porque cree que la economía seguirá creciendo con altas tasas?

Así es, en el 2022 se crecerá mucho menos de lo que se espera. Si se mira la última encuesta de expectativas del BCR, a raíz de los últimos acontecimientos de la minería, hay mayor pesimismo de los empresarios, Creo que será difícil que el próximo año el Perú crezca más de 3%, porque la inversión privada está paralizada.