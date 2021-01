Por Javier Artica

Con el fin de impulsar el turismo local, la Cámara de Comercio de Cusco mencionó que se deben realizar más promociones para ingresar a Machu Picchu, que al día recibe 700 visitantes por la coyuntura de la pandemia.

Actualmente, el aforo permitido es de 1,122 diario, que equivale al 50% del total de ingresantes, quienes deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades.

“En promedio van 600 nacionales y 100 extranjeros que se quedaron en el país por diversas razones. Este número es muy bajo. Ahora, el ciudadano peruano, en su mayoría, mide mucho su economía, no consume el servicio turístico, en cambio otros países consumen más, ya que compran al artesano, van a los restaurantes, etc.”, dijo Edy Cuellar, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

En este sentido, Cuellar pidió al Gobierno reevaluar las restricciones de impedimentos de los vuelos procedentes de destinos de más de ocho horas.

Recomendó también hacer campañas interregiones para promocionar al Cusco y volver a los feriados largos. El representante de la Cámara de Comercio de Cusco señaló que otra propuesta es que bajen los precios para entrar a Machu Picchu.

“A los adultos nacionales se les cobra S/ 64 y esa tarifa es elevada ahora, por los efectos de la pandemia. Si queremos reactivar el turismo, se debe ofertar la entrada 2x1 o bajar precios, como lo vienen realizando en otros lugares turísticos del Cusco”, comentó.

NO MÁS HUELGA

Por su parte, Carlos Milla, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc), indicó que habrá una nueva mesa de diálogo entre los pobladores, empresarios y el Ejecutivo para llegar a un acuerdo sobre las tarifas del servicio de tren.

“Las empresas ferroviarias tienen que hacer una oferta razonable y creíble. También pedir a la población que no haga protestas desmedidas porque perjudica a la imagen del país”, indicó.

Agregó que los turistas nacionales no pueden pagar los precios actuales y que el trayecto sale más caro que la entrada a la ciudadela inca.

Según la página web de PeruRail cobra entre US$ 23 y US$ 77 solo ida, mientras que el servicio de tren local tiene el precio de S/ 12.00. Inca Rail cuesta entre US$ 26 y US$ 75, y Consettur en el rango de US$ 5 y US$ 15.