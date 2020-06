Mario Zúñiga: “Control de precios generará más daño que bien”

Para el líder de Competencia y Mercados de EY Law, Mario Zúñiga, el proyecto de ley del Congreso, que sanciona penalmente la especulación y acaparamiento, busca controlar los precios, que es malo porque generará escasez y creará un mercado negro, que elevará los precios. En diálogo con Correo dijo que la norma, aprobada entre gallos y medianoche, restará competencia al Indecopi porque hará perder efecto a sus Programas de Clemencia, similar a la Colaboración Eficaz en el ámbito penal, los que permiten obtener buenos resultados contra los cárteles, promotores de la concertación de precios.

El Congreso aprobó un texto sustitutorio del Código Penal, que sanciona con cárcel la especulación y acaparamiento. ¿Está bien?

Se discutía hacer operativo el delito de especulación, que ya está en el Código Penal, pero no aplicaba porque no hay una lista de precios. Además, se restaura el delito de acaparamiento, que ya se discutía. El Ejecutivo insinuó que barajaba la posibilidad de aplicar una regulación de precios. Es contraproducente porque provocará una regulación de precios. Si se quiere, artificialmente, bajar el precio, habrá menos importación, menor producción y se generará escasez y un alza de precios; se formará un mercado negro. Se debe recordar que esta experiencia se vivió Perú. El control de precios en los 80 trajo escasez e hiperinflación. Ahora, el Congreso ha hecho algo peor al aprobar este proyecto de ley. Además, se está regulando el abuso de poder económico, me parece bastante grave.

¿Tanto así?

El Congreso busca penalizar el abuso de posición de dominio y las réplicas, que son los cárteles. No es recomendable penalizar el abuso de posición de dominio porque es un tipo de infracción que no es tan claro cuando se produce; tiene sus debilidades; una empresa puede no darse cuenta que está en una posición de dominio. Cuando una sanción penal corta la libertad, se necesita tener bastante predictibilidad de lo que se está haciendo. Luego, están los cárteles; un procedimiento penal no debe interferir la investigación administrativa del Indecopi, que hace una buena investigación de los cárteles. Se tiene que respetar la competencia primaria del Indecopi. Si el Congreso sanciona la ley, entorpecerá la investigación y puede dejar sin efecto los Programas de Clemencia, que equivale a la Colaboración Eficaz en el tema penal. Estos programas demuestran que son efectivos por la cantidad de sanciones y multas que se impone. Se ha dado la norma entre gallos y medianoche, siendo un tema muy delicado, que necesita una discusión con un alto nivel técnico. El texto sustitutorio no ha pasado por comisiones,

¿Es posible ser dogmático con el libre mercado en plena emergencia?

Miremos lo que pasó en España e Italia, regularon el precio de mascarillas y los importadores se las llevaron otros países. El problema de precios altos se soluciona con mayor producción, porque la escasez genera el precio alto. Se debe autorizar a todos los negocios que cambien su licencia en forma automática para que produzcan mascarillas, mandiles; se inunda el mercado con los productos de gran demanda y se bajan los precios. Se tiene mucho espacio para derribar barreras burocráticas, barreras a la importación.

Sobre todo de medicamentos, ¿verdad?

El Ministerio de Salud se dio cuenta que poner el oxígeno al 99% lo encareció y generó escasez, pues eran muy pocas las empresas que podían abastecer al mercado. Ya lo bajó al 93% y hay más en el mercado. Se tiene que bajar la barrera a la importación, que la Digemid ayude a generar más oferta, esta es la forma de hacer que los precios no se disparen.

¿El Estado debe estimular la participación de terceros para aumentar la oferta?

Por supuesto, el Estado puede cumplir su rol subsidiario y podría producir algunas cosas, como lo hace el Ejército. El Estado tiene la solución, es un gran comprador; no tendría que apelar a su rol subsidiario, podría pedir producciones específicas para afrontar la emergencia. Es un argumento más para no regular precio. Prioricemos los recursos, sin regular precios. Usar la política penal debe ser la última instancia; para las cosas más graves está el Derecho Penal, no para controlar precios

Entonces, ¿qué podemos esperar?

Se está resucitando la penalización de la especulación y el acaparamiento en el Código Penal. Los fiscales nunca abrieron un caso porque no conocen ni siquiera cómo se aplicaba. Me preocupa que ahora se quiera usar, se prestaría para mucha arbitrariedad y abuso, porque toda norma que es tan subjetiva, y cuando no hay un conocimiento técnico, se presta para la arbitrariedad y el abuso.

Perfil

Mario Zúñiga es líder de Competencia y Mercados, EY Law. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Leyes por la George Washington University. Tiene más de 18 años dando asesorías, tanto en el sector público como privado.