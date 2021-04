Esta tarde en el Congreso de la República se realizará una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía para revisar las observaciones que hizo el Ejecutivo al dictamen que autoriza el retiro de aportes a las AFP, a fin de que se promulgue la ley correspondiente.

La propuesta del Legislativo permitía a todo el universo de afiliados retirar 4 UIT (S/ 17.600), mientras que el Ejecutivo en su observación puso una serie de condiciones para que solo accedan a dicho retiro las personas que actualmente no están trabajando desde enero del presente año.

Como se recuerda, este se suma a otros dos retiros autorizados previamente desde que inició la pandemia. Por este motivo una gran cantidad de afiliados al sistema privado de pensiones ya no cuenta con saldo en su fondo previsional. ¿Cuántos se quedarán en cero ahora que el Congreso podría aprobar la ley de retiro?

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, comentó que la norma como la aprobó el Congreso significaba que alrededor de S/ 45 mil millones debía estar a disposición para retiro.

“Hoy en día tenemos 600 mil [afiliados con] fondo cero, y con la norma como la planteó el Congreso aumentarían 1,3 millones más de afiliados sin saldo, es decir, podría llegar a cerca de dos millones de clientes con fondo cero o muy cercano a cero. En la industria calculo que podríamos tener 4 millones o 4,5 millones de clientes con fondo cero si se aprueba la norma tal como la ha planteado el Legislativo”, indicó.

Mientras tanto, si el Congreso acoge las observaciones y aprueba la norma como propone el Ejecutivo, en ese caso el monto baja a S/ 10 mil millones de fondos de AFP a disposición. En Integra el número de clientes con fondo cero aumentaría en 600 mil afiliados. Es decir, pasaría a tener 1,2 millones de clientes sin fondos previsionales.

Para Ferrini, en ambos casos “el retiro es duro desde el punto de vista del sistema previsional. Generan un gran desafío hacia el futuro, pero claramente el desafío es medianamente manejable con la propuesta del Ejecutivo y prácticamente inmanejable con la propuesta del Congreso”.

Por su parte, el ex superintendente de AFP y socio fundador de Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas (MC&F) Consultores, Enrique Díaz Ortega, acotó que en caso se apruebe la nueva ley de retiro de los 7,8 millones de afiliados al sistema privado de pensiones que existen, únicamente quedarían con fondos apenas 1,8 millones de afiliados.

Para el experto es preocupante el proyecto de ley que el Congreso busca aprobar por insistencia, porque las razones ni siquiera están sustentadas. Dijo que se habla de vulnerabilidad por el tema de la pandemia, pero en los últimos 12 meses la situación ha cambiado, porque ya no solo ha habido retiros previos, sino también entrega de bonos, y se ha abierto parte de la actividad económica.

Más bien, acotó que están convirtiendo en vulnerables de largo plazo a estas personas porque las has dejado sin fondos de pensiones, y este problema se desplazará a futuro a la sociedad y al gobierno en particular. “Cuando se vayan a jubilar, no va a tener recursos y van a voltear al gobierno para que los auxilie”, precisó.

OTROS RIESGOS

En tanto, David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, refirió que la ley tal como la emitió el Congreso es malísima, porque implica que desaparecería del sistema de pensiones el 50% de ahorros acumulados que había antes de la pandemia. Es decir, más del 12% del PBI habría salido del esquema de seguridad social.

Asimismo, agregó que esta “es una ley que presenta artículos absurdos, por ejemplo, que una persona a los 40 años se pueda jubilar, lo que no tiene ningún sentido”.

Respecto a las observaciones que el Ejecutivo hizo a la ley, Tuesta hizo valoraciones de forma y de fondo. Respecto a las de fondo, aseguró que es un informe impecable porque señala claramente la vulnerabilidad que genera la ley, no solo desde el punto de vista de estabilidad económica, sino que implica una excesiva liquidez al sistema en las circunstancias actuales que coincide con el retiro de CTS.

Adicionalmente, está el tema financiero al ser una salida importante de recursos que va a implicar la depresión de los bonos, “esto va a generar problemas para el país para endeudarse a futuro, las AFP van a vender barato para poder pagarle a los afiliados, y el BCR probablemente no tenga posibilidad de mitigar las circunstancias”.

Para Tuesta, la ley se ha ganado todos los boletos de la rifa para ser inconstitucional, porque si bien se trata de ahorro privado, lo que prima sobre todo es la Seguridad Social, y eso va por encima de todo. Además, mencionó el tema marginal de los juicios de alimentos que permite que terceros puedan hacer uso de ese retiro cuando es intangible.

Sin embargo, respecto a la forma, se mostró en desacuerdo que en la observación del Ejecutivo se mantengan los 4 UIT para retiro. Consideró que S/ 17, 600 es un monto excesivo.

Por último, subrayó que en los retiros pasados de AFP, cerca del 30% de los que tenían disponible no lo tocaron. “Pero hoy, en las circunstancias electorales, donde mil verdades y leyendas están circulando respecto a qué va a hacer el próximo gobierno, habrá más gente dispuesta a retirar por el puro temor o nerviosismo”, sostuvo.