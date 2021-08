El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este jueves que el titular del sector, Pedro Francke, se reunió con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde y con la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú (SBS), Socorro Heysen.

A través de su cuenta de Twitter, el MEF indicó que la reunión entre los funcionarios de las tres instituciones económicas se realizó para coordinar la agenda conjunta entre la política fiscal, la política monetaria y la supervisión del sistema financiero.

📌 Ministro de Economía y Finanzas, @pedrofrancke, se reunió con el presidente del @bcrpoficial, Julio Velarde; y la superintendenta de la @SBSPERU, Socorro Heysen, para coordinar la agenda conjunta entre la política fiscal, monetaria y de supervisión del sistema financiero.

La cita entre Francke y los titulares del BCR y la SBS se da en un contexto en que el tipo de cambio sube y la inflación se acelera. Operadores han informado que hay un sentimiento de cautela entre los inversionistas por la incertidumbre generada por el ruido político.

Especialistas han dicho que el gobierno del presidente Castillo requiere enviar señales de confianza para disipar la incertidumbre generada tras la segunda vuelta electoral.

En una entrevista con The Financial Times, el titular del MEF consideró que una reforma constitucional es innecesaria en términos estrictamente económicos, dado que las propuestas económicas planteadas por el presidente Pedro Castillo no lo requieren.

“Si nos fijamos en las medidas económicas que el presidente Castillo dio a conocer en su discurso de toma de posesión, ninguna de ellas requiere un cambio constitucional”, dijo al medio extranjero.

