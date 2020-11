El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos soberanos por US$ 4,000 millones, conforme a lo aprobado en el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 051-2020 que dicta medidas extraordinarias para financiar los mayores gastos derivados de la emergencia sanitaria del COVID-19 durante el 2020.

Según Decreto Supremo Nº 349-2020-EF y Resolución Ministerial N° 325-2020-EF/52, publicados en el diario oficial El Peruano, se han dictado las disposiciones para la implementación de la emisión de los bonos.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, adelantó la semana pasada que el Gobierno debía endeudarse en más de S/ 30,000 millones para cubrir el Presupuesto General de la República del próximo año, debido a la caída de la recaudación fiscal en 30%.

Asimismo, consideró que “debido a años de prudencia económica”, el Perú tenía la capacidad de endeudarse ”a tasas de interés relativamente razonables”. “Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis, eso es lo que tienes que hacerse”, dijo a la agencia Reuters.

El director general de la Dirección General del Tesoro Público del MEF a suscribirá, en representación de la República del Perú, los contratos y documentos relacionados con la emisión interna y externa de bonos.

Emisión interna

El registro se realizará en Cavali, con un listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en moneda en soles. El mecanismo de colocación se realizará a través del Bookbuilding, en reemplazo del Programa de Creadores de Mercado.

Se tendrá como asesores financieros a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC. El colocador será el Banco BBVA Perú S.A.

Finalmente, el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme será atendidos por el MEF, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

Emisión externa

Las transacciones de emisión de uno o más bonos globales se hará a través de la reapertura de bonos emitidos o la emisión de nuevos bonos, cuyos plazos serán determinados oportunamente. La moneda aún está por ser determinada.

El mecanismo de colocación se realizará a través del Bookbuilding. Los bonos globales estarán registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (SEC) u otra comisión de valores que se determine y listados en el Luxembourg Stock Exchange.

Se tendrá como asesores financieros a BBVA Securities Inc., Citigroup Global y colocadores Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC.

En ambos casos, el plazo de vencimiento será determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding.