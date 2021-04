El último martes, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se presentaron ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Allí indicaron que por la pandemia no hay espacio fiscal para absorber cartera de nuevos proyectos de inversión. Más aún si no tienen contratos o expedientes técnicos. Es decir, se priorizarán los proyectos en los tres niveles de gobierno que están en ejecución y pueden culminarse.

Al respecto, Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, expresó que la situación fiscal es muy seria, por la diferencia que existe entre ingresos y gastos fiscales. Los ingresos del Estado, comentó, dependen de los impuestos, que a su vez dependen del grado de actividad de la economía y la economía está muy recesada en este momento.

“Después del año pasado hemos tenido un golpe gigante. Y los impuestos le quitan gasolina a la recuperación, y si no hay recuperación no hay impuestos futuros, por lo que en el corto plazo, la capacidad de gasto del Estado es limitada. Por ello, me parece razonable la actitud que han tomado”, indicó.

Si bien el país no tiene para gastar en nuevos proyectos de inversión pública, el economista señaló que se tienen suficientes proyectos de inversión en ejecución y en camino como para seguir cumpliendo con el objetivo de construir infraestructura para el futuro.

Para Defilippi, esa es la pequeña ganancia de todas las grandes pérdidas del Estado, porque ejecuta tan mal, que todos los años sobra algo de dinero de parte no ejecutada. “Cuando la Caja Fiscal se recupere, esperamos que al próximo año ya el PBI va a estar muy cercano al nivel prepandemia, ya se podrá retomar el ritmo de antes”, acotó.

“Es responsable lo que están haciendo. Imagina que estás construyendo algo en tu casa y de un momento a otro se enferma un familiar y te queda sin fondos. Si bien tienes que terminar tu casa, en el corto plazo no lo podrás hacer. Es triste, es duro, pero es la realidad”, refirió.

En tanto, el exministro de Economía, Alonso Segura, subrayó que podría abrirse espacio fiscal conforme mejore la recaudación. “Pero ciertamente en salida andar firmando contratos como el de la Carretera Central por S/ 12 mil millones y pretender adjudicar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima es tremendamente irresponsable por parte del Gobierno, pues pondría en serios aprietos fiscales al próximo gobierno durante toda su gestión”.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Por su parte, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y ex viceministro del MEF, precisó que por la emergencia sanitaria la preocupación es a corto plazo. Pero también hay que tener en cuenta que la inversión pública afecta en el largo plazo, y cortar inversión puede que no sea una muy buena idea.

Estimó que este año se pueda recuperar cierto espacio fiscal y el próximo año se podría retomar el ritmo. Pero resaltó que lo dicho por el MEF podría ser tomado como un mensaje ahora que todos quieren hacer proyectos de inversión por la época electoral. Es como decir gasten todo lo que tengan ahora, y no pidan más, dijo.

“Lo vería como una señal de precaución. Ha sido un mensaje para el futuro presidente y Congreso, como diciendo que si se le mete a la cabeza un nuevo proyecto, no hay mucho espacio y se van a generar mayores problemas fiscales, porque están priorizando el gasto corriente para la emergencia. Ha sido una advertencia técnica”, argumentó Casas.

Asimismo, puntualizó que hay una serie de proyectos (52) del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) que tienen prioridad para ejecutarse. Por lo que lo recomendable es que, en este caso, se avance con lo que se tiene y no ir más allá.