Si se aprueba la norma del Congreso que propone congelar las deudas por 90 días, el Gobierno apelará a todas las herramientas legales previstas en la Constitución (para rechazarla), afirmó la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

Del mismo modo actuará el MEF, en caso se apruebe la norma propuesta para devolver los aportes realizados a la ONP, “no solo porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto, sino porque no es posible devolver plata que no existe”.

En rueda de prensa en Palacio de Gobierno, explicó que la propuesta de congelar deudas afectará a los ahorristas y no a las entidades financieras, recalcando que a la fecha se han reprogramado 8.9 millones de créditos y que se hizo lo mismo con el 67% de la cartera mype.

El sábado en la madrugada, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que congela las deudas contraídas con la banca múltiple, por 90 días.

Alva dijo que, desde el inicio de la pandemia, el MEF coordinó con el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), medidas para reprogramar deudas.

Asbanc. En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc), Martín Naranjo, en declaraciones a RPP señaló que la propuesta del Congreso es grave porque no es equitativa, pues, favorece a los que no necesitan y se reduce la opción de ayudar a quienes realmente si necesitan.

“El costo no es que los banqueros pierdan capital. El problema es que si no queremos que la economía caiga 30% o 40% , no se puede permitir que depositantes pierdan sus ahorros”, señaló.