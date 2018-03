MEF sobre sueldo mínimo: "Es más importante que las empresas sean productivas"

Síguenos en Facebook y YouTube

Aunque la posibilidad de una futura alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV) se debate desde mediados del mes pasado en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), por pedido del Presidente de la República, la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el tema también es importante para conocer cuáles serán los efectos de este incremento en la economía.

No obstante, en entrevista con El Comercio, la titular del MEF, Claudia Cooper, fue consultada por el efecto que podría tener esta medida en la informalidad, y en su respuesta prefirió apuntar a la productividad de las empresas. "Tenemos que salir del foco de reducir los costos laborales, pues lo más importante es que las empresas sean más productivas. Existe un proyecto en el congreso que vamos a impulsar de nuevo para que la empresa que invierte en un activo fijo para crecer tenga la devolución de su IGV", señaló.

Anteriormente, el exministro de Economía, Alfredo Thorne, había comentado que un incremento del salario mínimo de S/ 850 a S/ 900 tenía que cumplir con dos condiciones como son un crecimiento económico mayor al 4% y una tasa de inflación controlada alrededor del 3%. Actualmente, las propuestas de los miembros que integran el CNT también incluyen otras variables como el valor de la canasta básica y la productividad.

Incertidumbre política por pedido de vacancia

Pese a la incertidumbre política que ha generado por el pedido multipartidario de vacancia presidencial, la ministra Cooper dice mantener su estimado de 4% de crecimiento para este año, que se basa principalmente en una aumento de 17,5% en la inversión pública.

Consultada sobre su permanencia en el Gabinete de Ministros, si el Presidente Kuczynski llega a ser vacado, agregó que no desea ponerse en el caso de que los congresistas obtengan los votos necesarios para vacar al Presidente de la República y esperó que no ocurra. "No puede ser que no podamos mantener un voto popular por causas que no son tan contundentes. El precedente es muy malo", indicó.