Rómulo Zarauz, vocero de Cosco Shipping, empresa encargada del Megapuerto de Chancay, negó lo dicho por los pobladores de Chancay y aseguró que sí se les están otorgando una compensación económica por el desarrollo de la obra. Además, que se han firmado cartas de compromiso con más de 2,000 familias, las cuales están siendo beneficiadas económicamente.

“Nuestro proyecto se desarrolla en la zona sur y tiene un diseño que va a permitir evitar el uso de la infraestructura vial pública, como ocurre en otras zonas donde hay puertos. Es un diseño que trata de no interferir con la vía cotidiana de las personas, sin embargo, para la construcción se necesita trabajo de movimiento de tierra en las zonas donde estamos trabajando y eso implica trabajo de voladuras controladas”, señaló en una entrevista con Canal N.

En ese marco, Zarauz indicó que para todos lo trabajos de movimiento de tierras se han firmado convenios con más de seis pueblos, que involucran a más de 2,000 familias y que son más de 10,000 personas que están siendo beneficiadas con un pago mensual por las molestias .

“Y eso no tiene que ver con cualquier afectación que pueden sufrir sus viviendas. A parte tenemos brigadas que van a las viviendas cuando hay desperfectos las reparan”, agregó.

“Por esa situación en mayo último dimos una marcha de apoyo al proyecto donde hubieron más de 3,000 personas y esto de todas maneras genera una situación de expectativa de la población. La situación económica, la falta de empleo termina siendo un detonante que termina generando una presión muy fuertes a proyectos como el nuestro”, destaca el vocero.

No obstante, el representante de la empresa indicó que los pobladores están buscando aprovecharse la situación, exigiendo una compensación económica mayor o en zonas donde no hubo afectación o no lo amerita. “Nosotros estamos compensando a más de 2,000 familias, incluso a zonas donde están mucho más lejos del radio de influencia”, afirmó.

En ese sentido, indicó que se ha elaborado un diagnóstico y se han hecho línea de bases para cada una de las viviendas, esto con la participación de un perito judicial y Defensa Civil. Este trabajo -añadió- se ha hecho casa por casa para poder compararlas después de que se hagan los obras y poder comprobar cualquier afectación que se pueda generar y esta atendida inmediatamente por la compañía.

Además, Zarauz comenta que se están entregando cartas de compromiso personal a cada uno para que no hayan algún tipo de duda ala respecto. “Para que la población no tenga que lidiar con situaciones administrativas, nosotros estamos garantizando completamente una línea de base para todas las viviendas”.

“Incluso, en las zonas en dónde hay gente que quiere compensación y que para nosotros están bastante lejos, les hemos ofrecido que cuando las obras del túnel subterráneo lleguen a generar una molestia, vamos nosotros a compensar”, concluyó.

Protestas

En los exteriores del Municipio de Chancay, se lleva a cabo una protesta por el Megapuerto de Chancay. Los ciudadanos señalan que este trabajo está destruyendo sus casas, playas, negocios y el turismo y que estos perjuicios no estaban contemplados dentro del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa china que está a cargo de dicha construcción.

Vladimir Cantoral, presidente del Frente de Defensa de Chancay, indicó que están en contra “del atropello que viene realizando el proyecto” y que son 3,000 viviendas las que están expuestas.

Añadió que el Ejecutivo no los viene escuchando, ya que se ha pedido la instalación de una mesa multisectorial en Chancay para poder evaluar la problemática, pero no se les hace caso.

