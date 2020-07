Por Javier Artica

El exministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, destacó la importancia de que cada gobierno regional presente planes hidráulicos en sus zonas y así se avance con los proyectos pendientes.

Indicó que, por lo menos, tenemos un déficit de 10 mil millones de soles en infraestructura. “Poco a poco se ha ido dejando de hacer obras medianas y especialmente pequeñas, eso es bastante crítico, sobre todo para la agricultura familiar. En esa línea, el Gobierno está en lo correcto de replantear un plan hidráulico en cada una de las regiones”.

El también presidente del Instituto Crecer precisó que el cambio climático es severo en el Perú -uno de los cuatro países más afectados en el mundo-, y eso perjudica en el rendimiento de la agricultura.

“En la sierra cada vez son más intensas las lluvias en un tiempo corto o hay sequías prolongadas, por eso la posibilidad de tener infraestructura hidráulica permite aminorar los riesgos en la agricultura y cambiar los cultivos porque nos da la seguridad de contar con agua”, aseveró.

Añadió que los proyectos de infraestructura hidráulica deberían estar acompañados de los trabajos de reforestación y de resolver el tema de transporte para completar la cadena de producción.

“Puedo tener un súper proyecto de irrigación, pero si no tengo cómo sacar mis productos al mercado, entonces no lograré los objetivos, por eso el planteamiento no solo debe ser por sectores, sino por territorios para potencializar la agricultura, las carreteras, comunicaciones y energía”, refirió el exministro de Agricultura.

¿QUIÉN DEBE FINANCIAR?

Para Juan Manuel Benites, el Gobierno a nivel nacional debería apoyar a las regiones en sus respectivos planes hidráulicos y así pueden disponer de una dirección técnica.

Sin embargo, Benites sostuvo que otra alternativa para el financiamiento podría ser el sector privado. “Ya lo hizo Antamina en Áncash, podría hacerlo Quellaveco en Moquegua, Las Bambas en Apurímac. Ahora es un buen momento que puede aprovecharse para que el sector privado apoye”, mencionó.

Hace unos días, el titular del Minagri, Jorge Montenegro, indicó que los principales proyectos hidráulicos a impulsar son presa Cazaderos (Tumbes) con 63,520 hectáreas; Yanapujio en la cuenca del Tambo con 9,839 hectáreas y 6,200 productores beneficiados; proyecto de mejoramiento del sistema de riego río Cunas con 14,542 hectáreas atendidas y 78,291 agricultores, entre otros.

Asimismo, señaló que se tiene en cartera 58 proyectos de infraestructura de riego para atender 166,448 hectáreas en 14 regiones. La inversión suma 105 millones de soles.

