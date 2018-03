Mincetur: TLC con EE.UU. reduce exposición del Perú a cualquier alza de aranceles

Síguenos en Facebook y YouTube

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado hace nueve años con Estados Unidos protege al Perú ante medidas como la anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de subir sus aranceles a la importación de acero y aluminio en 25% y 10%, respectivamente.

“Todavía no sabemos cuál será el mecanismo del incremento. Si se trata del arancel NMF, que es el aplicable, no tendría impacto alguno en el Perú porque tenemos un TLC. Si es una salvaguardia, habría que ver a qué países aplica”, refirió el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez. Aún bajo este supuesto, este mecanismo permite exceptuar a países no representativos del comercio.

“Perú exporta unos millones de dólares en productos de acero a los Estados Unidos y una menor cantidad de aluminio, por lo que somos un país que no representa ni el 1% de las importaciones en Estados Unidos”, señaló tras participar en un seminario organizado por la Embajada de Australia, acerca de las oportunidades comerciales en este país.

POR ENTRAR EN VIGENCIA

Con respecto a la entrada en vigor del TLC que recientemente se firmó con Australia, Vásquez detalló que el acuerdo entrará en vigencia este año. “Para el 15 de abril, en el Perú, se presentarán todos los informes sectoriales. En el segundo semestre del año esperamos poner en vigencia este tratado”, indicó.

Una vez que se completen los informes sectoriales, estos se remitirán a Cancillería, que determinará el camino para la entrada en vigencia del TLC.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Por otro lado, Jorge Barrenechea, jefe del Senasa, comentó que para este año su entidad espera lograr el ingreso de la palta a Tailandia, Filipinas y Vietnam; los cítricos a India y Vietnam; los arándanos a India; y la quinua a China, entre otros productos.

“Nuestros 10 principales productos agrícolas suman 1 millón 550 mil toneladas”, señaló en conferencia de prensa para anunciar el XIX Almuerzo Agroexportador, que se realizará el próximo 20 de marzo.

EMPRESAS

El 60% de empresas agroexportadoras hizo envíos por más de $1 millón en el 2017, dijo Juan Varilias, presidente de Adex.