Las inversiones mineras en octubre alcanzaron los US$ 433 millones, una disminución de 7.1% en contraste a lo reportado en idéntico mes de 2021 (US$ 466 millones), según el Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Respecto a los rubros, el Minem indicó que en el décimo mes del año hubo una mayor ejecución en Planta Beneficio, que registró una inversión acumulada de US$ 1,068 millones, con una participación del 25.8% de la inversión total.

En tanto, Exploración logró una inversión acumulada ascendente a US$ 340 millones, con una variación positiva de 34.3% en comparación a similar periodo del año pasado (US$ 253 millones). Mientras, Desarrollo y Preparación acumuló US$ 672 millones, refleja una variación positiva de 43.6% en contraste a similar periodo de 2021 (US$ 468 millones).

El BEM precisó que la inversión minera ejecutada entre enero y octubre de este año sumó US$ 4,144 millones, un crecimiento de 3.8% comparado al mismo periodo de 2021 (US$ 3,993 millones).

Por empresas

A nivel de titulares mineros, el boletín del Minem señaló que Anglo American Quellaveco S.A. se mantiene en primera posición con US$ 926 millones, representando el 22.3% de la inversión total. Le sigue Compañía Minera Antamina S.A. con US$ 328 millones y el 7.9% de participación.

También Minera Yanacocha S.R.L. (US$ 284 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 250 millones) en tercer y cuarto lugar con el 6.9% y 6%, respectivamente. Es importante mencionar que, las cuatro empresas indicadas representan en conjunto el 43.1% de la inversión total ejecutada.

Regiones

Respecto a la inversión minera en regiones, Moquegua se mantiene en primera ubicación con US$ 1,058 millones y representa el 25.5% del total.

Le sigue, Cajamarca con US$ 380 millones ostentando el 9.2% y, en tercer lugar, Áncash con US$ 366 millones con el 8.8% de la participación total.

Cabe precisar que las tres regiones mencionadas representan el 43.5% de la inversión total ejecutada a nivel nacional.

