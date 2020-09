Ante el anuncio del premier Walter Martos de una mesa de diálogo con grupos del sector minero, el exviceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, comentó que el Gobierno debe preocuparse por avanzar los proyectos que aún faltan financiamiento.

“Se debe decir cuanto antes qué proyectos necesitan apoyo y no los que están en construcción como Quellaveco, Mina Justa o Ampliación Toromocho, porque ya están encaminados”, dijo el ingeniero.

Para reactivar la economía del país, precisó que se debe dar “luz verde” a Tía María y el Gobierno debería tomar riendas en el asunto con propuestas para que salga ese proyecto que tiene una inversión de US$ 1,400 millones.

También indicó que se necesita impulsar Corani, Pampa de Pongo, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros y Río Blanco.

“Pampa de Pongo, que está en Caravelí (Arequipa), es un proyecto de hierro que ha llegado a un precio espectacular. Esto ya debe arrancar, tiene espalda financiera de una empresa de China”, expresó Mucho.

Según sus cálculos, la minería cerrará el año con una caída de 20% de producción.

Cabe señalar que el sector minero es responsable de 10% del PBI, de 60% de las exportaciones, de 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados por empresas, de acuerdo con información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La cartera de proyectos mineros en Perú asciende a US$ 57,000 millones de inversión necesaria para explotar diversos yacimientos, entre ellos Quellaveco (US$ 5,300 millones), Mina Justa (US$ 1,600 millones), Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones) y Ariana (US$ 125 millones).