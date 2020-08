Debido a la incertidumbre que genera la pandemia y la cantidad de recursos que los gobiernos están destinando para reactivar las economías mundiales, el oro sigue elevando su cotización y algunas entidades financieras estiman que cerrará el año por encima de los US$ 2,000 la onza. Para Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, todavía es posible que suba un poco más, pero no tanto como para llegar a los US$ 3,000 por onza.

“Lamentablemente, aún no hay vacuna y pensaría que al menos, en la primera mitad del siguiente año, el precio del oro debería mantenerse en estos niveles. No creo que lleguemos a los US$ 3,000 la onza, pero sí vamos a estar entre los US$ 1,900 a US$ 2,000”, indicó.

A pesar de todo, considera que este precio es suficientemente bueno como para impulsar proyectos de exploración minera que estaban a la espera de más financiamiento. En el mercado local, ha identificado algunos entre las mineras “junior”.

“En el Perú, por lo que estamos viendo, se está empezando a mover de manera mucho más rápida los proyectos de exploración de oro, que antes no había. Tenemos mapeados tres a cuatro proyectos de oro que empiezan a tomar fuerza. Hay algunos en etapas muy tempranas y otros un poco más avanzados”, comentó.

Exploración y financiamiento

Tradicionalmente, explicó que estas mineras operan de manera privada, realizando la fase de exploración por cuenta propia y después, conforme encuentran el mineral, pueden ofrecerles a las mineras más grandes lo que han encontrado.

Según Carrión, los proyectos que han detectado, en su mayoría, van a entrar recién a perforación, lo que podría tomar meses o años, y una vez que se tiene indicios de que la perforación va por buen camino, recién es donde se muestra el interés de las empresas.

“Muchas estaban varadas porque no había dinero en el sector y el precio tampoco era atractivo. Hoy, a esos niveles, con buenos precios de oro y capital circulando, se están reactivando. De repente, dentro de cinco años, podríamos tener una nueva mina de oro, que era lo que le faltaba a Perú para incrementar sus reservas”, afirmó.

Recordó que, en el año 2009 también se tuvo un alto precio de minerales y después esto se fue moderando, por lo que, consideró que el movimiento para la realización de nuevos proyectos será muy parecido a lo que se tenía en esa fecha.

“Entre los analistas hay un consenso de que se vienen buenos años para la minería y el oro específicamente”, aseguró.