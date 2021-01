Por Christian Lengua

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, anunció que la próxima semana debe estar aprobado el reglamento para aplicar el programa de chatarreo para renovar el parque automotor desde este año. Este programa fue anunciado para el 2020 e incluso tenía una partida de S/ 80 millones, pero nunca se concretó.

Según adelantó el ministro, el chatarreo tendrá un esquema obligatorio y voluntario. Por un lado, el obligatorio (sin pago de por medio) se aplicará a los vehículos que permanecen en los depósitos y acumulan deudas millonarias. En el caso del voluntario, se ofrecerá un bono para que los dueños de vehículos con una determinada antigüedad los entreguen como chatarra y lo reemplacen por uno nuevo.

Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), indicó que este programa es necesario en el país, ya que se tiene un parque automotor en promedio de más de 13 años. Señaló que el chatarreo busca que los vehículos más antiguos que no pueden pasar las revisiones técnicas entren a este programa, y se cambien por unidades más nuevas, con motores más modernos y menos contaminantes.

“Hay políticas que deberían implementarse, por ejemplo, si un vehículo no pasa por segunda vez la revisión técnica, porque está en malas condiciones, deberían pasar al chatarreo automáticamente. Y por parte de las empresas aseguradoras, los vehículos declarados en pérdida total por un siniestro, también deberían ir al chatarreo”, precisó el titular de la AAP.

Añadió que se tiene que dar la reglamentación para que empiecen a funcionar las plantas de chatarreo adecuadas, con la supervisión necesaria, y que no se empiece a desguazar y vender las piezas de los vehículos por lo bajo. Propuso contar con altos estándares de seguridad para que los vehículos no sean reutilizados y no se siga contaminando el medio ambiente.

Por su lado, Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, manifestó que esta es una medida que ya existía que hace unos años se aplicó a nivel municipal con las licitaciones del Metropolitano y los corredores complementarios a través de ProTransporte. Pero se acordó que se plantee como política nacional por el MTC.

Sin embargo, apuntó que se debe definir qué vehículos se podrán chatarrear. “Si es por antigüedad, ¿qué pasa si tengo un vehículo antiguo bien mantenido que cumple con los requisitos? No me pueden obligar a chatarrearlo”.

Acotó que la clave está en las revisiones técnicas que realmente deben funcionar y ser exigentes, para que cuando un vehículo ya no cumpla vaya al chatarreo, sin importar su antigüedad. Flórez puso como ejemplo Japón, que se basa en un parámetro de no contaminación, es decir, a mayor contaminación, más impuestos.

“Acá tenemos un impuesto nefasto como es el de patrimonio vehicular, donde un vehículo nuevo que no contamina paga impuestos cuando debería ser al revés, que paguen los más antiguos, y ese impuesto serviría de fondo para el chatarreo”, propuso.

¿Obligatorio o voluntario?

En el caso del chatarreo obligatorio, Revilla explicó que esta figura se daría en caso el vehículo está en un depósito por un pendiente de cobranza, y habría que ver a qué valor se cotiza el vehículo. El Estado debería apropiarse del vehículo por remate y si no va a poder ser vendido lo pasará a chatarreo directamente.

Para el chatarreo voluntario, en cambio, estimó que se aplicará de acuerdo con las condiciones en el reglamento. Ellos decidirán el monto a pagar por el vehículo y eso servirá como una cuota inicial para un auto nuevo. Es como un incentivo del Estado para que renueve vehículo.

Respecto a quién debería tener la prioridad en este programa, el gerente de la AAP señaló que debería ser el transporte público y de carga, “sobre todo debería comenzar por ellos, por seguridad, ya que estos vehículos en malas condiciones puede causar graves daños”.