La emoción nos embarga y el pase al repechaje abre, ampliamente, la posibilidad de ir al Mundial Qatar 2022. La fiebre futbolística disparará una gran campaña publicitaria. Y es que, si clasificamos, quién no querrá su camiseta de la selección, ir a ver los partidos el mismo país árabe o, en todo caso, seguirlos desde a través de un televisor de pantalla grande. Pero, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los gastos para que el sueño mundialista no se convierta en una pesadilla para nuestra economía.

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, menciona que, si vamos al mundial, esto traerá dinamismo en la economía, pero advirtió al consumidor que en estos tiempos hay que tener los pies en la tierra a la hora de hacer gastos.

“Los peruanos somos muy emocionales... Cuando la cosa va bien, somos demasiado optimistas; y cuando la cosa va mal, somos pesimistas. La gente se emociona y puede gastar sus ahorros. Un mundial nos llena de esperanza y fe, pero hay que pisar tierra en estas épocas tan complicadas, en la cual se gana menos y todo sube”, explicó a este medio. A continuación, los consejos que brinda el especialista en finanzas para evitar sobreendeudarse.

¿CÓMO PUEDE MPACTAR EL MUNDIAL EN LA ECONOMÍA FAMILIAR?

La posible clasificación al Mundial de Fútbol no solo afectaría nuestras emociones, sino también nuestros bolsillos. Y es que la euforia de ver a la selección jugando la Copa del Mundo nos alentará a incrementar una serie de gastos no previstos, que van desde un viaje a viaje a Qatar, la compra de un televisor mucho más grande, la compra de artículos deportivos y merchandising alusivos al evento y a nuestra selección, como camisetas, gorras, balones, banderolas, etc. En la lista también están las salidas para ver los partidos y las populares apuestas.

Venta de televisores crecerá para ver el mundial (Foto: GEC)

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA NO SOBREENDEUDARME POR LA FIEBRE DE LA COPA DEL MUNDO?

Ir a Qatar no es igual que ir a Rusia, dado que el país árabe es carísimo, explica el experto en finanzas, Jorge Carrillo Acosta. Un paquete para ver tres partidos tiene un costo promedio de US$12,000 (sin pasaje aéreo).Si quieres que la fiebre del mundial no se convierta en un dolor de cabeza, debes tomar en cuenta algunas consideraciones que no dañen tu economía.

No gastar más de lo que tienes.

No es recomendable endeudarse, pero si lo haces, tienes que cuidar que lo destines a tu deuda no supere el 30% de tu sueldo.

Si te endeudas, es mejor sacar un préstamo personal que comprar a cuotas con tu tarjeta de crédito porque los intereses son muy altos. Si sacas un crédito personal, pregunta por la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual), que incluye todos los costos como intereses, comisiones, seguros y otros gastos.

Es recomendable sacar el préstamo en un banco que este ligado a la cuenta suelda para tener una mejor tasa.

¿QUÉ MPACTÓ PUEDE TENER EL MUNDIAL EN LA ECONOMÍA PERUANA?

Se estima que el PBI del Perú podría incrementarse alrededor de US$1,000 millones por ir al Mundial (casi 0.5% del PBI), debido a que la mayor autoestima y optimismo de la población, que se traduciría en el aumento del consumo privado. El mayor consumo privado elevaría la producción de bienes y servicios, la generación de empleo y el financiamiento a nivel empresarial.

¿QUÉ SECTORES SE BENEFICIARÍAN CON EL MUNDIAL?