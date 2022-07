Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención del agro peruano (Conveagro), dijo que una de las exigencias al Estado es que se establezca un precio social al momento de distribuir los fertilizantes, y que el costo podría ser de S/ 65 por bolsa de urea.

“Se debe tener un precio social, nosotros queremos pagar S/ 65 por la bolsa de urea y con ese recurso poder construir un fondo de fertilizantes que sirva a las necesidades de todas las organizaciones agrarias en el Perú”, señaló en una entrevista con RPP.

En ese sentido, recalcó la importancia de priorizar los espacios de alto nivel con productores legítimos y con organizaciones representativas del agro.

Asimismo, el reconocimiento de las juntas de usuario, de las cooperativas agrarias y las comunidades campesinas, para que a través de los padrones que estas tienen se pueda gestionar la distribución del fertilizante.

Como una medida adicional, Cárdenas se refirió a la necesidad de un crédito para el sector. “Los agricultores están pidiendo que se de un fondo económico a manera de crédito para el agro, con una tasa barata. Se requieren medidas concretas que puedan aliviar la preocupación, la crisis económica y la inflación que se vive en el país”, sostuvo.

Además, el presidente de Conveagro dijo que espera que el 28 de julio la declaratoria de emergencia se mejore. Para ello, se deben tomar en cuenta dos aspectos: inyectar presupuesto e incorporar a los gobiernos regionales y locales en esta declaratoria de emergencia.

“Es importante que el Estado reconozca que hay una crisis en el sector, justamente por eso se vienen generando todas estas manifestaciones, pero tenemos que ser claros, no alcanza con medidas declarativas”, agregó.

Finalmente, Cárdenas se mostró en desacuerdo con impulsar una segunda reforma agraria, ya que no era la solución a los problemas del agro.

“Nuestra percepción es que esperamos que el Gobierno tenga la decisión política de dar una solución, no una segunda reforma agraria que no tiene ningún horizonte, que no compromete recursos, esa no es la solución”, indicó.

