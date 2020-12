ESCRIBE: ELIDA VEGA CÓRDOVA

De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) hasta el 2017 se necesitaban 100,499 millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura en el sector educación. Al respecto, el Plan Nacional de Infraestructura del Ministerio de Educación (Minedu) estima que al 2025 se cerraría dicho desfase en un 60% .

Mientras esto se materializa, el mecanismo de Obras por Impuestos ha logrado –según los registros del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones– que 513,000 estudiantes se beneficien con los proyectos educativos ejecutados por el sector privado bajo tal modalidad.

Esta clase de obras, refieren en Proinversión, se ha convertido en la de mayor crecimiento en los últimos años y representa, a la fecha, el 27% del total adjudicado mediante el mencionado instrumento.

La agencia estatal agrega que 43 empresas privadas han estado detrás de estos proyectos.

VENTAJAS. Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, destaca que gracias a Obras por Impuestos el Estado puede duplicar el impacto en la reducción de la brecha en infraestructura, en este caso la del sector educación.

“Es un buen mecanismo para ayudar por la celeridad que representan los trámites respecto a la obra pública tradicional. Respecto a los plazos, el proceso de selección no dura más de 20 días hábiles, y también permite reducir los espacios de corrupción porque no hay tránsito de dinero, las autoridades no reciben dinero y a las empresas privadas les paga el Ministerio de Economía (MEF) a través de un certificado”, resalta también.

CARTERA. Debido a las bondades de tal modalidad, a la fecha hay en promoción un total de 102 proyectos del rubro educativo, los que demandarán una inversión de 1,137 millones de soles.

De ese total, 22 ya cuentan con un informe previo, seis están en actos previos (listos para solicitar el informe previo a la Contraloría), y 74 están en calidad de priorizados; es decir, ya han sido elegidos por la entidad pública (gobiernos subnacionales, universidades públicas o ministerios) para su ejecución.

Proinversión detalla que en los siguientes dos meses la Municipalidad de Coronel Portillo, la Universidad Nacional de San Agustín y el Ministerio de Educación adjudicarían cuatro proyectos educativos que demandarán 185 millones de soles de inversión.

Adicionalmente, el Gobierno Regional de Cusco, ha convocado el proceso de selección de un paquete de ocho instituciones educativas por 144 millones de soles, los que podrían ser adjudicados también en los próximos dos meses.

Frente a ese panorama, Denisse Miralles considera que se debe promover el uso del instrumento en otros sectores.

“Los funcionarios y las autoridades tienen en este mecanismo una oportunidad muy grande y deben entender que el monto que les asigna el MEF no puede usarse para otras cosas. No hacerlo es una oportunidad perdida y como autoridad no deben desaprovecharla porque no se puede redireccionar a otros gastos”, advierte.