El Gobierno observó la ley del Congreso que le quita límite al alza de sueldos en las negociaciones colectivas del sector público porque va en contra del equilibrio presupuestal y no considera la relación ingresos y gastos del Estado.

La ley observada derogaba el Decreto de Urgencia (DU) 014-2020 que regula las disposiciones necesarias para la negociación colectiva en el sector público; que restituye el derecho de los trabajadores para negociar, inclusive, condiciones económicas, salvaguardando el equilibrio financiero del Estado, corrigiendo las distorsiones generadas en el ejercicio de este derecho laboral.

El Tribunal Constitucional precisó que los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva dentro del equilibrio presupuestal.

Equilibrio. Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, dijo a Correo que es mandato constitucional que los gastos del Estado tienen que ser consistentes con el límite de su deuda, de la recaudación tributaria, con la meta de déficit fiscal y de deuda vs PBI.

Pero, dijo que el problema más grande es saber cuál es la dimensión más correcta y eficiente para el Estado, que tiene un nuevo tamaño y tal vez no guarda relación con criterios de eficiencia y productividad.

“Como no hay normas claras, no hay un servicio civil meritocrático, no hay lo que la Ley Servir supone del dimensionamiento de las plazas necesarias para cada puesto, para cada sector, para cada entidad; que podría determinar cuál es el tamaño de plazas del Estado, considerando un sistema de remuneraciones, que premie la meritocracia, establezca algún tipo de bono por cumplimiento de metas; no se tiene la relación de mérito con productividad”, precisó.