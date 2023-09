Savia Perú, que opera el lote Z-69 (Talara) envió una carta al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, aclarando que invirtió en esta unidad productiva (zócalo de la costa norte) unos $2,597 millones desde el 2019.

Además, según la misiva, aportó ingresos por $1,100 millones al Estado y generó más de 5 mil puestos de trabajo.

El martes último, Vera, en conferencia de prensa, señaló que en los lotes de Talara no se hicieron las inversiones necesarias y que los equipos y maquinarias se estaban abandonado en mal estado, inclusive presentó fotos.

La empresa precisó que la operación en ese lote se hace con equipos alquilados por Petroperú, como parte del Contrato de Operaciones, y con los de su propiedad.

“Fueron entregados al inicio de las operaciones en 1993 y muchos de ellos estaban en mal estado”, precisó.

Del total de equipos alquilados por Petroperú, casi 50% fue devuelto por obsolescencia, indicó la empresa.

Inversión. El titular Minem dijo que los lotes de Talara serán encargados a Petroperú, que no tiene recursos para invertir.

César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú, dijo a Correo que se necesita invertir en los lotes de Talara porque tienen producción declinante.

“Se deben adecuar los pozos abandonados que no están produciendo, hay que rehabilitarlos si es posible, demanda inversión”, explicó.

Además, indicó, hay que invertir en pozo de desarrollo, es decir, en donde hay reservas probadas se debe perforar pozos para producir.

También en pozos exploratorios para buscar nuevas posibilidades de producción

“Cada pozo en tierra cuesta unos $600 mil (lotes I y VI) y $3 millones cuando es en el mar (Z-69)”, precisó.

Gutiérrez dijo que Petroperú necesita invertir en esos lotes desde el primer día para no comprometer la producción y no decline también la regalía del Estado, que no disminuya el canon y sobre canon.