Al final de un año, obliga hacer un balance de las finanzas personales, a fin de concluir si quedaron más deudas que ahorros. Según Jorge Carrillo, docente de Pacífico Business School, es muy importante asumir una cultura del ahorro, para que mes a mes puedan organizar correctamente sus finanzas. A continuación da algunas recomendaciones simples para empezar este 2020 para mejorar su economía familiar.

control de sus ingresos y gastos. Debe tener claro cuánto gana, cuánto gasta y en qué gasta, para calcular su excedente o faltante, y a partir de allí saber cómo manejarlo. Siempre tome en cuenta el ingreso neto (después de los descuentos), y no el ingreso bruto. Es bueno distinguir entre gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), “gustitos” diarios y “gustitos” semanales.

Reduzca sus gastos no esenciales. Deje de lado los gastos que no son estrictamente necesarios (diarios, como comprar golosinas, cigarrillos) o semanal (como ir al cine, cenar en un restaurante o salir a bailar). Incluso, puede evitar el gasto en taxis. Este tipo de gastos debemos procurar controlarlos o reducirlos, para tener una mayor capacidad económica.

Ahorre. Uno de los mejores hábitos financieros es ahorrar, que permite alcanzar ciertas metas (como acumular para la cuota inicial de un departamento o un auto), así como afrontar algunos imprevistos (emergencias familiares, accidentes, etc.).

Uso de tarjeta de crédito. La mejor forma de utilizar la tarjeta es bajo la modalidad de “crédito directo”, es decir, una sola cuota para pagarse en la fecha indicada, de forma que no pague intereses. Pero solo debe endeudarse cuando es un consumo de valor importante, como un electrodoméstico, mueble grande o un viaje.

Tomar un crédito. Es recomendable endeudarse en la moneda en la que recibe sus ingresos, pues, el dólar es volátil, depende de eventos externos.