La inversión en infraestructura de transporte en los 32 contratos de concesión bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumó US$ 217.74 millones entre enero y mayo del 2022.

El mayor dinamismo de estas inversiones se refleja en carreteras con US$ 77.74 millones ejecutados; seguido de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con US$ 67.2 millones; el sector portuario con US$ 69.69 millones y aeropuertos con capitales por US$ 3.10 millones.

De esta manera, la inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a mayo de este año sumó US$ 10.203 millones, lo que representó el 61.36 % del total de compromisos de inversión de las concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representa el 94.59%, seguido por los capitales en puertos (63.05 %), ferrocarriles y el Metro de Lima y Callao (50.98 %) y aeropuertos (21.65 %).

Inversiones por sector

El Ositrán informó que las inversiones valorizadas en mayo alcanzaron US$ 24.19 millones, sustentadas principalmente por los capitales de carreteras con la ejecución de US$ 9.53 millones. Se destacaron los capitales de IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari), IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas), Red Vial N° 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) y Red Vial N° 6 (Pucusana-Ica).

Las inversiones en puertos alcanzaron US$ 12.25 millones destacando los capitales colocados en el Terminal de Contenedores Muelle Sur-Callao, Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, el Terminal Portuario de Paita y el Terminal Multipropósito Muelle Norte-Callao.

Asimismo, la inversión ferroviaria sumó US$ 1.76 millones, impulsada por la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Línea 2.

Por su parte, el monto de inversiones para mayo de los aeropuertos asciende a US$ 637.823 impulsado por obras que se desarrollan en el Primer y Segundo Grupos de Aeropuertos Regionales.

