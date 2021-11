El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que convocará a los gremios empresariales, gobiernos subnacionales y a las comunidades para dialogar sobre las operaciones mineras, en el marco del anuncio de la premier Mirtha Vásquez sobre los planes de cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho.

“No ha existido ni existirán decisiones unilaterales, arbitrarias ni al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales, y las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos”, indicó durante un discurso en Arequipa.

El mandatario aseguró que su gestión garantiza y promueve la inversión privada, incluyendo la minera, pero siempre y cuando sea una minería sostenible, tanto social como ambientalmente.

“Desde un inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comundiades, deben darse sin contaminar las cuencas de agua, sin contaminar los ríos. Tiene que haber un compromiso social y ambiental”, apuntó.

Por otro lado, subrayó que el Gobierno ha heredado conflictos sociales en el sector minero energético. Señaló que apostará por el diálogo con todos los actores involucrados para resolver estos problemas.

“Tenemos el compromiso de atender progresivamente las justas demandas de la población, para ello venimos implementando un nuevo enfoque preventivo”, anunció.

Majes Siguas II

Durante su pronunciamiento, Castillo anunció, además, que se destrabará el proyecto de irrigación Majes Siguas II, ubicado en la región Arequipa.

“Inmediatamente vamos a destrabar el proyecto Majes Siguas II, que involucra una inversión de US$ 654 millones para irrigar 38,500 has dedicadas a la agricultura y exportar más de US$ 1,000 millones al año”, acotó.

“Estamos haciendo un trabajo coordinado con las autoridades locales, con los gobiernos regionales y con los congresistas [...] Es el compromiso para que este proyecto sea nuevamente puesto en marcha y genere miles de puestos de trabajo y potencie el desarrollo agrícola en Arequipa y el sur del país”, puntualizó.