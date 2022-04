Los altos precios de los combustibles hacen repensar lo que fue el proyecto del Gasoducto del Sur que ejecutaba Odebrecht. El exviceministro de Energía, Pedro Gamio Aita, dijo a Correo que hay otras alternativas menos costosas para llevar gas natural a las principales ciudades del sur, como Arequipa. También cree que el transporte virtual, principalmente en camiones, es viable con la tarifa estampilla (subsidio cruzado) que deberá aprobar el Congreso, de modo que el precio sea igual en todo el país.

¿Qué hacer con el proyecto del Gasoducto del Sur?

El problema es que el proyecto de Odebrecht está en juicio. No es propiedad del Estado, que no puede disponer de los activos. Es un proyecto muy grande para el tamaño de mercado del sur. Pero, se podría avanzar con el tendido de un ducto desde Ica hasta Arequipa y otro que vaya hacia la ciudad del Cusco. Se pueden tomar acciones para masificar el gas natural que no están relacionadas con el proyecto judicializado de Odebrecht.

Pero, ¿los tubos del proyecto de Odebrecht le cuestan al Estado?

El Estado paga el mantenimiento de esos activos sin ser administrador judicial, sin ser propietario. Es urgente que el Estado gestione para ser nombrado administrador y le pase la factura de mantenimiento a quien corresponda porque cada año paga $50 millones, sin tener la certeza de que se quedará con esos activos.

¿Qué hacer?

Se puede llegar al sur en dos años con la extensión del gasoducto de Ica hacia Arequipa y se hace un ramal al Cusco. También se puede ampliar el sistema virtual de Arequipa, a cargo de Petroperú. En el norte hay una empresa colombiana...Se puede hacer mucho.

¿No es más costoso el sistema virtual?

Si, pero con la propuesta de una tarifa estampilla, planteada por el Gobierno, el precio del gas natural será igual en todo el Perú. La idea de este precio es que Lima pague la diferencia, sería un subsidio cruzado porque el gasoducto que abastece la capital lo pagaron todos los peruanos en sus recibos de luz; ahora que Lima devuelva el servicio.

¿Y la inversión del gasoducto a Arequipa?

Sería una inversión privada. Podría ser mediante un concurso o una negociación directa con el distribuidor de Ica (Contugas). El problema es de gestión más que de plata. Donde hay mercado la empresa privada lo hace. No funciona en la sierra porque el mercado es muy chico y la rentabilidad es muy baja. La extensión de Ica a Arequipa cuesta menos. El ducto al Cusco se puede financiar con el canon; lo puede construir y operar un privado. La masificación del gas es prioridad porque es una solución, no un paliativo y el Gobierno debe hacer su trabajo.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

Hay un conjunto de decisiones y acciones que debe tomar, como un concurso en el Cusco para dar el servicio en la ciudad, un concurso rápido que lo haría mejor el Osinergmin, cumpliendo los plazos. ProInversión está muy lento. El Estado, en una norma, señala que Contraloría haga control concurrente a un proyecto y otorgue rapidez al procedimiento de fiscalización. Se puede hacer muchas cosas para masificar con gas natural el país, pero falta voluntad política y también tener conocimiento.

¿Y, el norte?

En el norte, Ancash, Trujillo y Chiclayo tienen una concesión en marcha en la que se aplicaría la tarifa estampilla, cuya ley debe aprobar el Congreso. En Piura hay un problema porque el Poder Judicial ha parado la masificación por un tema muy controvertido. Apareció una acción judicial, el reclamo de un antiguo contratista de Petroperú que pretende que le mantengan la concesión cuando no cumplió. Un juez lo ha amparado, ha detenido la masificación.

Perfil

Pedro Gamio Aita

Exviceministro de Energía

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster de la Universidad Carlos III de España en Gestión de Políticas Públicas.

Consultor del Banco Mundial en Energía.