Percy Alache: "No siempre hay criterios válidos para diferenciar sueldos”

Desde este 1 de julio, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) supervisará el cumplimiento de la Ley 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Percy Alache, director del área Laboral de PwC, señaló a Correo que las empresas en Perú carecen de documentos que identifiquen puestos, cargos. Tampoco tienen el sustento de las variables que les hace entregar bonos y otros beneficios a los trabajadores que consideran se los merece. Dijo que hay mucha subjetividad al momento de fijar sueldos.

¿Es acentuada la diferencia de sueldos en una empresa en el país?

Sí, en las revisiones que PwC hizo a empresas de construcción, minería, banca y finanzas, industria, consumo masivo, retail y manufactura, se vio que tienen documentos desactualizados. Carecen de un descriptivo de puestos y de organigramas; no tienen políticas internas o el sustento de las variables que justifican la entrega de bonos y comisiones. Esto hace que tengan un déficit de documentos; no tienen políticas preventivas. Lo más importante: no reflejan lo que realmente sucede en las operaciones o en las actividades.

Pero, ¿qué se debe hacer?

Hemos propuesto una metodología a partir de esa obligación para la igualdad salarial. El paso 1 es que la empresa tenga un diagnóstico sobre su nivel de cumplimiento, saber qué documentos tiene, cuáles no y en qué estatus están.

¿Tienen poco tiempo para alinearse y recibir a la Sunafil?

Esto empezó desde el 2017 y los empresarios peruanos recién han tenido sensibilidad en los últimos tres meses respecto de la ley.

¿La Sunafil aplicará muchas multas?

Muchas multas y tal vez se encontrará con mucho desorden administrativo. ¿Por qué? El paso 2 de la metodología de PwC aconseja que las empresas hagan una corrida con sus planillas para identificar y cuantificar a cuánto asciende la diferencia salarial. El paso 3 indica que de todas las diferencias salariales identificadas, necesitarán ver si hay criterios de diferenciación válidos, como antigüedad, desempeño, costo de vida, sindicalización, aunque lo más interesante es encontrar los criterios de diferenciación por tipo de negocio, condiciones de trabajo, de la maquinaria que se utiliza, del volumen de venta, la cuota de mercado, etc. Las empresas intentan justificar diferencias salariales según el giro de negocios.

¿Tienen que ordenarse?

El paso 4 recomienda proyectar el cuadro de categorías y funciones; ordenar todos los puestos en la empresa, qué funciones y responsabilidades tienen; la importancia de los descriptivos de puestos para saber qué funciones se realiza y cuáles no, así como los organigramas para saber qué línea de reporte se tiene y política salarial que básicamente tendrá el listado de beneficios económicos que se perciben en una empresa, los fijos y variables. El paso 5 es comunicar y el trabajador sabrá qué puesto ocupa en la organización; lo más importante, qué beneficios económicos tiene, si alguien gana más que otro y ver qué criterio ha tenido la empresa para diferenciar sueldos.

¿Tanto así?

Un punto que se ha encontrado en las compañías es que a veces no tienen criterios de diferenciación válidos de sueldos, puede haber mucha subjetividad porque un sueldo y otro lo decidió el directorio; o hay más feeling con un trabajador respecto de otro. A partir de la norma, salen un poco a la luz para identificarlos como puntos críticos.

¿Se aterrizará a los recomendados con grandes sueldos?

Si no hay un criterio de justificación válido, la empresa decidirá nivelar sus sueldos con los que hacen lo mismo y tienen un sueldo menor, pero afectaría su presupuesto. Hoy que no hay reclamo del trabajador, que no está Sunafil, esas empresas pueden identificar qué contingencias tienen que enfrentar.

¿Los recomendados perderían beneficios?

No se puede bajar remuneración si no hay un acuerdo. Bajo la norma se evidenciarán quiénes son recomendados cuyos sueldos no se justifican respecto de lo que señala la norma.

Percy Alache, director Área Laboral de PwC

Abogado de la Universidad Católica del Perú y Master en Dirección de Recursos Humanos en EADA Barcelona. Experto en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla.