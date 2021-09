El retiro es una de las principales preocupaciones para la sociedad en diversas partes del mundo, y luego de la pandemia por COVID-19, esta incertidumbre se ha elevado entre los jubilados. Por ello, Natixis Investment Management actualizó su Índice de Retiro Global 2021 donde destacan los mejores y peores países para jubilarse. Con una muestra de 45 países, Perú se ubica entre las diez peores naciones para pasar al retiro.

MIRA ESTO | Pensiones ONP: Conoce AQUÍ el cronograma de setiembre para el pago a jubilados

En el ranking, el top cinco está conformado únicamente por países de Europa: Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos. Al otro extremo de la lista destacan los países latinos, entre ellos Chile en el puesto 34, México en el 36, le sigue Perú con el puesto 37, más abajo, Colombia ocupa el número 40 de la lista, y en el penúltimo puesto del ranking se ubicó Brasil.

INDICADORES DE ANÁLISIS

Para los resultados globales de este Ranking se tomaron en cuenta once indicadores agrupados en cuatro temáticas con sub-índices, como la salud relacionada con la expectativa de vida, gasto per cápita en salud, y gasto en salud de los no asegurados, luego están las finanzas en la jubilación, es decir, correspondencia entre el dinero destinado para la dependencia económica durante la vejez, préstamos bancarios con morosidad, inflación, tasas de interés, presión fiscal, factores que afectan la economía nacional a través de la deuda pública.

Otro indicador es bienestar material, entendido como el ingreso equitativo entre grupos poblacionales, ingreso per cápita y ratios de desempleo del adulto mayor. Y calidad de vida, identificada como la felicidad de la población jubilada, calidad del aire, acceso al agua y servicios sanitarios, biodiversidad y factores ambientales.

CALIFICACIÓN DE PERÚ

Aunque el país se posiciona entre los lugares más bajos del ranking, uno de sus indicadores más destacados es el de Finanzas, en donde se mantiene entre los 10 primeros países (puesto 9). De esta forma, el Perú ocupa el segundo puesto en tasas de interés, el tercero en dependencia de la vejez, el cuarto en endeudamiento del gobierno y el sexto en presión fiscal; permitiendo que cada vez más peruanos puedan jubilarse en una mejor situación financiera.

FALENCIAS

En contraste a ello, los indicadores en donde el Perú ocupa los peores puestos son: préstamos bancarios en mora, con el puesto 35; y gobernabilidad e inflación, ocupando en ambos el puesto 38. Otro indicador con un bajo desempeño es el de salud, en donde, a pesar de que el GRI resalta que se han obtenido mejoras en el puntaje, el país se posiciona en el puesto 39. Esto se debe a que, aunque la esperanza de vida sigue mejorando, el gasto en salud per cápita sigue siendo de los más bajos; convirtiéndose en un gran desafío para el gobierno.

“Equilibrar las necesidades de los jubilados actuales y futuros con otras políticas públicas ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más difíciles de manejar por parte del Gobierno. Es claro que en Perú se ha estado tratando el tema y de allí la mejora en el ranking. Pero este es una de los temas más desafiantes para el país y más aún con la pandemia” dijo José Luis León, Country Head para Colombia, Panamá y Perú de Natixis.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: ¿Es obligatorio presentar carné de vacunación para ingresar?