Los precios del crudo subían el lunes gracias a la demanda de combustible en Estados Unidos, la escasa oferta y un dólar algo más débil, mientras Shanghái se prepara para reabrir sus puertas tras un confinamiento de dos meses que alimentó la preocupación por una fuerte desaceleración del crecimiento.

A las 1109 GMT, los futuros del crudo Brent subían US$ 1.49, o un 1.32%, a US$ 114.04 el barril, mientras que los West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban US$ 1.33, o un 1.21%, a US$ 111.58, sumándose a las pequeñas ganancias de la semana pasada de ambos contratos.

“Los precios del petróleo están respaldados por el hecho de que los mercados de la gasolina siguen ajustados en medio de una sólida demanda de cara a la temporada alta de viajes en Estados Unidos”, dijo Stephen Innes, de SPI Asset Management.

“Las refinerías están en modo de aceleración para alimentar la sed insaciable de los conductores estadounidenses en el surtidor”, agregó.

La temporada alta de desplazamientos en Estados Unidos comienza tradicionalmente el fin de semana del Día del Recuerdo, a fines de mayo, y termina el Día del Trabajo, en septiembre.

Los analistas señalaron que, pese a unos temores sobre la subida de los precios del combustible que podría mermar la demanda, los datos de movilidad de TomTom y Google habían subido en las últimas semanas, mostrando que había más gente en las carreteras en lugares como Estados Unidos.

La debilidad del dólar también impulsaba al alza al petróleo, ya que abarata el barril para los compradores con otras divisas.

Sin embargo, las ganancias del mercado eran limitadas por la preocupación ante los esfuerzos de China para aplastar el COVID-19 mediante confinamientos, incluso a pesar de la reapertura de Shanghái el 1 de junio.

