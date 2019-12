Petroperú Inicia proceso de despido de trabajadores por casos de "fraude y robo"

Síguenos en Facebook

Petroperú inició un proceso de despido de trabajadores comprometidos con casos de corrupción, adelantó a Correo, su presidente, Carlos Paredes Lanatta.

Así, según dijo, Recursos Humanos de la empresa curso, al menos, 30 cartas de preaviso de despido, aunque habrá más. "Son personas comprometidas con casos de fraude, de falsificación de facturas; hay quienes han cometido robos; hay un poco de todo", precisó.

Paredes, según manifestó en algunas de sus participaciones públicas, está comprometido a transparentar los procesos en la empresa petrolera. "Estamos separando gente de los diversos niveles, desde los más bajos hasta los más altos; de todas las sedes de la empresa", comentó.

Requerido si en los niveles altos hay gerentes, precisó que si bien aún no hay carta de predespido, se ha separado entre tres y cuatro gerentes, "pero, no necesariamente por corrupción, sino por baja productividad, por no adecuarse a la nueva política; por resistirse a las disposiciones de la administración".

Corrupción

Paredes participó, en CADE 2019, en una conferencia sobre la transparencia que se busca aplicar al proceso de ejecución de las obras del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), del cual dijo que fue concebido como un elefante blanco, por la gran inversión que demanda y la mínima rentabilidad que ofrecería.

"La lucha por la transparencia es la lucha por la decencia; estamos obligados a ser transparentes", precisó al tiempo de indicar que su lucha le está ganando muchas malas caras en Petroperú.

Trabajadores. Paredes dijo que quienes reciben cartas tienen derecho a la defensa, al debido proceso.