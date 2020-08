La mascarilla se ha vuelto un accesorio indispensable desde que empezó la pandemia. Junto con el distanciamiento social y la higiene, son los pilares para contener el avance del coronavirus en el mundo. Así es como han aparecido diferentes modelos, entre ellos el transparente.

Más allá de la novedad, la mascarilla transparente permite ver las expresiones faciales y leer los labios, lo que ayuda a comunicarse con las personas con sordera. Es por ello que su uso viene ganando terreno. Incluso hay tutoriales en YouTube para fabricarlas, y son utilizadas por autoridades para promover la inclusión de personas con alguna discapacidad.

De esta manera se facilita la comunicación y no solamente para los sordos o personas con problemas auditivos, que son 70 millones según la Federación Mundial de Sordos. La Federación Francesa de Logopedas explica que con las máscaras clásicas, "los pacientes están privados de la fuente principal del mensaje oral: la boca y las mímicas faciales".

“Sé que es frustrante que mis alumnos no vean mi boca o la expresión de mi cara. Yo mismo fabriqué una mascarilla transparente porque es difícil encontrarlas”, dijo a la agencia France Press Rory Burnham Pickett, profesor en Sapporo, norte de Japón.

Por su parte, Vivien Laplane, un francés sordo de nacimiento y autor del blog ‘Appendre à écouter’ (Aprender a escuchar), comentó: “La lectura labial es para mí una ventaja. Imagínese que con las mascarillas es complicadísimo”.

En algunos países se alienta el uso masivo de mascarilla. Como en Canadá donde la Asociación de Personas con Deficiencia de Audición (APDA), en Québec, encargó 100 mil mascarillas lavables con ventanas transparentes. Mientras que en EE.UU., ClearMask LLC, anunció que recibió la aprobación de la FDA, agencia estadounidense de medicamentos, para una mascarilla transparente de uso médico.

PRECIO RESTRICTIVO

En Francia, una mascarilla transparente puede costar entre US$ 13 y US$ 18, mientras que en Quebec cuenta US$ 10,99 . Por otro lado, la estadounidense ClearMask ofrece un lote de 24 mascarillas a 67 dólares.

Ante estos precios, el gobierno francés evalúa brindar una ayuda a estos accesorios y realizar pedidos públicos. Para Sophie Cluzel, secretaria de Estado francesa encargada de las personas con discapacidad, “la promoción de las máscaras transparentes permitirá multiplicar la producción y reducir los costos de fabricación y, por tanto, los precios”.

“Es necesario democratizar el uso de la mascarilla transparente”, indicó por su parte Marie-Hélène Tremblay en Quebec.