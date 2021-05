Por Christian Lengua

La portabilidad numérica en telefonía móvil alcanzó las 418.383 líneas en abril pasado, un 8,3% menos portaciones que lo registrado en marzo, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). ¿Cómo marchan las portaciones en el país?

Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente de Osiptel, explicó que la portabilidad se establece hace más de 10 años, pero el procedimiento exigía la presentación de una serie de documentos y hasta el 2014 tuvo poca incidencia porque demoraba hasta siete días. Ese año se introdujo el procedimiento de portabilidad en 24 horas y comenzó un despegue de esta modalidad.

“Ha crecido de manera importante durante los últimos años y el pico llegó en mayo del 2019, cuando con más de 995 mil portaciones en un mes. A partir de esa fecha cayó, porque Osiptel sumó una regulación que exige que cuando cambias una línea se debe tener un periodo mínimo de permanencia de un mes, lo que ralentizó el ritmo de las portaciones”, dijo.

En pandemia también hubo un estancamiento en el número de portaciones, registrando en mayo del 2020 apenas 37 mil portaciones, que estuvo relacionado a las medidas de restricción.

Para Ruiz, muchos usuarios que no estén contentos con el servicio, toman la decisión de saldar su deuda, y cambiar de operador. Lo que muestra un gran dinamismo en el mercado vigente.

Respecto a las cifras, pueden parecer muy grandes, pero no son tan significativas si se comparan con el total de la planta que tiene cada operador. Por ejemplo, Movistar en abril ganó 111 mil líneas y perdió 102 mil, teniendo un saldo negativo de 9 mil líneas. Pero tiene una planta de alrededor de 11 millones de líneas, por lo que en realidad la pérdida no es representativa al no llegar ni al 1%. Lo que sí denota el reporte, para el extitular de Osiptel, es que los operadores buscan tener un equilibrio entre las líneas ganadas y perdidas.

¿Qué busca el usuario? ¿Qué los hace cambiar? Según explicó Ruiz, desde hace varios años se busca básicamente un buen servicio de internet y un buen plan. “Muchos jóvenes buscan un servicio de internet de buena calidad en las zonas donde viven. Ese es otro tema, porque en la medida que hay poca movilidad por las restricciones, la señal que tienen los operadores móviles no es homogénea, y es posible que tenga mejor calidad en una zona específica”, acotó.

COBERTURA, PLANES Y SERVICIO

Según muestra el reporte de Osiptel, las empresas de telecomunicaciones que consiguieron más portaciones netas positivas en abril fueron Claro, Entel y Cuy Móvil. Este último es un operador móvil virtual (OMV) que opera desde el 2019.

Como OMV tiene un contrato marco con Claro que les brinda acceso al servicio público de telecomunicaciones. Claro le vende a precio mayorista los gigabytes de Internet, minutos y SMS y le da acceso a la infraestructura necesaria para dar el servicio.

Mariano de Osma, CEO de Cuy Móvil, sostuvo que ahora la portabilidad se realiza de una manera más informada, y se facilita porque se puede hacer a través de aplicativos móviles. De hecho, ellos fueron los primeros en lanzar esta opción, que hoy en día tienen todos los operadores, para que los usuarios hagan la biometría y pidan la portabilidad desde el app.

Lejos de competir con portabilidad a través de nuevos equipos como hacen otros operadores, o con promociones de portabilidad tan atractivas como duplicar gigas por tres meses o internet ilimitado, Cuy Móvil se ha enfocado en hacerle la vida más fácil al usuario, trabajando en la experiencia del usuario tecnológica y en el servicio al cliente.

“Estamos tratando de ser customer centric, enfocarnos en el usuario, y desde ese lado nos ha ido bien. Desde que lanzamos la operación arrojamos números rojos hasta marzo cuando se dio esta nueva renegociación de tarifas con Claro, que ha sido muy positiva y nos ha permitido ser más competitivos. Una OMV no puede tirarse los precios del mercado abajo pero sí debe tener buenos planes para poder captar clientes, y lo estamos logrando”, admitió.

Respecto a las razones por las que creen que los clientes migran hacia ellos, De Osma comentó que el top tres de razones, según encuestas son cobertura, planes y servicio.