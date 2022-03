Los precios del petróleo subían el viernes por encima de US$ 111 el barril en una sesión volátil, ya que los temores sobre la interrupción de las exportaciones de crudo ruso ante las sanciones occidentales contrarrestaban la perspectiva de más suministros iraníes en caso de un acuerdo nuclear con Teherán.

Las señales de una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con informes de un incendio en una ciudad donde está situada una planta de energía nuclear ucraniana, asustaron a los mercados antes de que las autoridades dijeran que las llamas -en un edificio identificado como un centro de capacitación- habían sido extinguidas.

A las 10:30 GMT, los futuros del crudo Brent se negociaban con un alza de US$ 1,4, o un 1.24% a US$ 111,86. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se disparaban en US$ 2,26, o un 2.1% a US$ 109,02 por barril, después de haber tocado un máximo de US$ 112,84.

“La invasión rusa de Ucrania implica que los temores sobre el suministro seguirán siendo el centro de atención”, dijo Stephen Brennock, del corredor de petróleo PVM, aunque agregó que hay “un nuevo sentido de urgencia de todas las partes involucradas” para revivir el acuerdo nuclear iraní.

El petróleo crudo alcanzó su nivel más alto en una década esta semana y los precios registrarán sus mayores ganancias semanales desde mediados de 2020, con el índice de referencia estadounidense subiendo más de 18% y el Brent un 13%.

El jueves, los precios oscilaron en un rango de US$ 10, pero se cerraron a la baja por primera vez en cuatro sesiones, ya que los inversores se centraron en la posible reactivación del acuerdo nuclear con Irán, que se espera impulse las exportaciones de petróleo iraní y alivie la escasez de suministros.

Los precios del petróleo van en escalada por los temores de que las sanciones occidentales por el conflicto de Ucrania interrumpan los envíos desde Rusia, el mayor exportador mundial de crudo y productos derivados del petróleo combinados.

La actividad comercial del crudo ruso se ha desacelerado debido a que los operadores dudan en realizar compras por las sanciones, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra bajo una presión creciente para prohibir las importaciones estadounidenses de petróleo ruso.

Con información de Reuters

