Desde el próximo miércoles 8 de julio estará disponible en la página de Sunat el formulario virtual para que los contribuyentes puedan aplazar hasta por 6 meses y/o fraccionar hasta en 36 meses su deuda tributaria. Con una tasa de interés preferencial mensual de 0,4%, esta disposición incluye las deudas generadas durante la emergencia sanitaria e incluso las anteriores a este periodo.

Sobre los tiempos para acogerse a este fraccionamiento (poco menos de tres meses), el tributarista Walker Villanueva, del Estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria indicó que es preocupante: “Se ha demorado mucho. Originalmente, la ley decía a partir del 11 de mayo. Y recién se ha puesto a disposición el formulario. Estamos primera semana de julio, hay menos plazo”.

“Esta es la norma que estaba faltando para acogerse a este fraccionamiento, anunciada durante la cuarentena, para tratar de reducir el impacto financiero de los contribuyentes”, indicó por su parte, el tributarista Jorge Picón, del Estadio Picón y Asociados. Coincidió en cuanto a los plazos. A su parecer, Sunat debió sacar este formulario, “por lo menos, hace 20 días”. En ese aspecto pidió celeridad a la entidad para aprobar los fraccionamientos.

Picón refirió dos preocupaciones: “Hasta que no se apruebe el fraccionamiento, que puede tardar 45 días, no está claro si Sunat va a salir a embargar las deudas tributarias o no. Porque el código tributario señala que la cobranza se suspende cuando se aprueba un fraccionamiento. Ese es el problema que se va a presentar entre julio y agosto”.

El otro aspecto es que los plazos de Sunat están amarrados al acogimiento a Reactiva Perú. “Una de las condiciones de Reactiva es que no tengan deudas coactivas mayores a una UIT a finales de febrero. Muchos estaban esperando esta norma para acogerse y luego aplicar a Reactiva. Pero el tiempo no les va a dar, porque tarda 45 días para aprobase, y tienen que aplicar a Reactiva entre julio y agosto”.

Villanueva observó otro punto de la resolución de Sunat. “Hay un requisito para acogerse al fraccionamiento que dice que en tu cuenta de detracciones no tiene que haber saldos mayores a 215 soles. Es ridículo el límite. La ley dice que este puede ser elevado hasta 860 soles por Decreto Supremo, pero no se hizo”.

Sobre la tasa de 4,8% anual, Villanueva argumentó que le parece elevada, “considerando las condiciones actuales, deberían ser menores a ese monto”.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CAERÁ

Picón explicó que, a su parecer, la recaudación tributaria en el Perú va a caer entre 10% y 12% este año. “Esto hace prever una reacción de la administración tributaria posiblemente más agresiva. Van a salir a evitar la caída y la única manera sería con medidas coactivas. Y estas medidas podrían ser la gota que rebalse el vaso para las empresas que ahora están en crisis”.

El tributarista solicitó al MEF coordinar con Sunat para que estas medidas extremas no ocurran y se pierdan más puestos de trabajo. “Pero creo que es lo que va a ocurrir, una vez que Sunat levante la cuarentena esto se va a convertir en un serio problema contra las empresas formales”.

El especialista indicó, además, que las semanas que vienen van a ser muy complicadas para el sector formal. Y ahora que se reactiven los impuestos, podría desencadenar en la quiebra de algunas empresas.