Presidenta de la Confiep: "Corrupción nunca más, caiga quien caiga"

Desde Paracas (Ica), la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León inició su discurso, durante la ponencia "Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial" haciendo un mea culpa, una autocrítica, por el comportamiento de algunos empresarios que están comprometidos con casos de financiamiento a partidos políticas en campañas electorales.

Como se sabe Carlos Rodríguez-Pastor reveló que Intercorp otorgó aportes a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para una campaña de comunicación en favor de la economía de mercado y un programa de fortalecimiento de las cámaras regionales.

"He preferido ponerme de pie porque en realidad tengo que empezar estas palabras con unas disculpas. En principio porque toda la presentación que traje la he tenido que tirar la tacho porque como comprenderán, no me siento capaz ni con la fortaleza, de hablarles del código de ética o hablarles sobre competitividad y corrupción por todo lo que lamentablemente se está viendo; sería vergonzoso", fueron sus primeras palabras al iniciar la ponencia.

Agregó que que como representante del gremio empresarial más grande del país, se siente con la responsabilidad de asumir por lo que se dio hace años, no obstante no haber participado en hechos que se denunciaron. "Vengo de la pequeña empresa, como presidenta de Confiep quiero liderar los cambios (en este gremio empresarial) y lo que queremos hacer es integrar a los empresarios. Por primera vez, en Confiep, hemos sentado en su directorio a la micro y pequeña empresa", precisó.

Asimismo, como titular de la Confiep afirmó que "no está dispuesta a comerse más sapos", es por ello que anunció que la próxima semana se realizará una reunión cuyo tema será principal de agenda será el de ética sobre aquellas empresas que infringen en ello y ver la manera que sean separadas temporalmente mientras se revueltan esos problemas.

"Les digo con toda sinceridad, tengo 3 millones 650 mil razones para decirles a estos empresarios que den un paso al costado, demos el ejemplo, hagamos las cosas bien. Corrupción nunca más, caiga quien caiga", enfatizó.

Ante la coyuntura, María Isabel León expresó que su "mensaje es que todos los empresarios debemos estar juntos para tratar de salir adelante; estos cambios que queremos generar necesitan tener un comportamiento diferente; que hagamos de esta crisis una oportunidad y una reflexión. Estoy aquí para trabajar juntos, con todos los empresarios, los hay de todo color. Contribuimos con el 80% del PBI, hacemos un gran trabajo, sigamos haciéndolo. Justicia a todos por igual, sin ningún tipo de exceso", finalizó.