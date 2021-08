Existen más de cinco lotes cuyos contratos están por vencer entre diciembre del 2021 y mayo del 2028, dijo el presidente de Petroperú, Eduardo Guevara Dodds, quien señaló a Correo que la empresa podría competir para entrar a explotar uno o más lotes. Refirió que la petrolera no está cargando el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara al precio de los combustibles.

¿Petroperú entrará a la exploración?

La empresa si puede ver exploraciones, pero debemos analizar si vamos solos o con un socio. En el Lote 192 estaremos en explotación y exploración, con un socio. Evaluamos también si en el lote 64 entramos solos o con un socio. Además, miramos otros lotes cuyos contratos están por vencer en los próximos cinco años. El lote I que está en Talara termina en diciembre de este año. La mayoría de las plataformas que se utiliza para extraer petróleo en el zócalo son propiedad de Petroperú.

¿Podrán revertir la caída de la producción petrolera?

Hoy, la producción es muy baja; no se llega a 40 mil barriles diarios. En Talara y en la selva la producción es baja porque muchos de los contratos están por terminar; las empresas no invierten porque no podrán recuperar su inversión y reducen sus operaciones. Cuando se firmen los nuevos contratos, que podrían ser con nuevos operadores, entre los que podría estar Petroperú, la producción aumentará de inmediato.

¿Se necesitan hacer perforaciones?

Claro, en el lote X (Talara) está CNPC de China, que produce entre 10 mil y 15 mil barriles diarios; es un yacimiento explotado por muchos años y la empresa sigue perforando y encontrando más reservas, tiene potencial. También perforan en los lotes III y IV. En el Z2B igual, pero los contratos están por terminar.

¿Se busca fortalecer Petroperú porque no tiene suficientes ingresos?

Hay que precisar que Petroperú trabaja con los recursos que obtiene por las ventas de combustible. La nueva refinería de Talara se hace con recursos propios; la deuda por el financiamiento de su modernización y ampliación se pagará cuando inicie sus operaciones, entre finales de noviembre o inicios de diciembre de este año. No se está cargando este financiamiento al precio de los combustibles, que importamos casi en su totalidad y tiene el impacto por la subida del dólar. Los precios de referencia del Osinergmin no consideran las variables que tiene un importador, lo que explica la diferencia entre su lista y la nuestra.

¿Cuándo se reinicia la producción en el lote 192?

Lo haremos con nuestra socia Altamesa de Canadá. Ya se terminó la consulta previa y ahora se sigue el proceso previo a la firma del contrato. Esperamos que todo se apruebe en setiembre próximo e iniciar la producción en el primer trimestre de 2022. Para reiniciar operaciones se requieren entre $20 y $30 millones.

¿Y la deuda de Petroperú por la refinería de Talara?

Sí, tenemos deuda por los bonos que emitimos en febrero por $1000 millones y se recaudó $1100 millones. Tenemos deuda que honrar por lo que necesitamos trabajar de manera ordenada y responsable. Es muy bueno que se vaya a reforzar a Petroperú. Estamos buscando eficiencia en la empresa; hay que capacitar a los trabajadores e incorporar nuevos cuadros para que trabajen en los lotes. También estamos evaluando al personal y atrayendo talento y, si es necesario, se hará un programa de retiro voluntario.

¿Petroperú puede inducir a bajar el precio del GLP?

Tenemos poco más del 10% del mercado; comercializamos, no envasamos. Como mayorista lo recibimos de Camisea. Lo más importante es que hay mucho gas natural, pero se necesita tender tuberías para conectar a las viviendas.

¿Pero, hasta que se tiendan redes, no es bueno que el GLP retorne temporalmente al Fondo de Estabilización de Precios?

Todo lo que pueda ayudar está bien, pero considerando la experiencia pasada, hubo discusión sobre los beneficiarios. En el corto plazo se puede tender redes con los recursos del FISE, que, según la condición económica de la familia, subsidia el 100% de la conexión domiciliaria, o el 75% o el 50% y el saldo se cancela en el recibo mensual del gas.

