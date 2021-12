El precio del cobre, actualmente sobre los $4 la libra, ofrece una gran oportunidad al Perú de poner en valor sus reservas de minerales, señaló Rafael Belaunde Llosa, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en un webinar empresarial de la Cámara de Comercio Peruano China.

Agregó que cuando hay precios buenos, hay mayores utilidades (de las empresas) y mayores aportes al fisco.

Sin embargo, dijo si no se hace nada en exploración, de aquí en 20 años, el Perú no tendrá reservas y podría producir 40% menos de cobre y no duplicar su producción.

Recaudación

“Perú tiene hoy una legislación tributaria potente, con un sistema progresivo en el caso de la minería. El componente de progresividad (a más utilidad, más Impuesto a la Renta), garantiza una importante recaudación para el Estado”, precisó.

Haciendo un estimado, con un precio del cobre a $3.9 por libra, dijo que en este quinquenio “el Estado recaudará por renta minera cerca de S/87 mil millones, el triple de lo recaudado en el segundo gobierno de Alan García, y cuatro veces que en la gestión de Ollanta Humala”.

Dijo que hay que aprovechar el boom de los precios para invertir en exploración, “que es el corazón de la minería”.

Lamentable

En tanto, Gonzalo Tamayo, también extitular del Minem, señaló que el Perú compite con los principales productores mineros del mundo, “pero lamentablemente se ve una tendencia al retroceso en el desarrollo de la minería, en cuanto a su competitividad, y una mayor ausencia del Estado para resolver la conflictividad social”.

Agregó, que no ve proyectos grandes entrando en los próximos años, más allá de Quellaveco. “Tenemos, afortunadamente, varios proyectos medianos”, precisó.

Se cuestionó qué pasaría en el Perú si no hay minería; qué efecto tendría sobre las exportaciones y el tipo de cambio.

En ese sentido, recomendó que haya una agenda minera que considere combatir la corriente ideológica en contra de esta actividad económica.