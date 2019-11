Pymes: No es el momento para subir el sueldo mínimo

Síguenos en Facebook

El presidente de la Asociación Pyme Perú, afiliada a la Confiep, Julio Pardavé, señaló a Correo que en una encuesta que se hizo a gremios de micro, pequeña y mediana empresa, se concluyó que el 89% considera que no es el momento para elevar el sueldo mínimo, pues el 49% trabaja por debajo del 50% de su capacidad instalada.

El problema, dijo, es que las microempresas principalmente producen, pero no colocan sus stocks y se ven en obligadas a desprenderse de trabajadores. “Lamentablemente están despidiendo trabajadores, como en Chiclayo y Villa El Salvador. Se tiene capacidad instalada ociosa que genera costos que no pueden asumir. No sirve tener infraestructura cuando lo que producen no pueden colocarlo”, precisó.

Informó que con el Programa Compra Perú hay posibilidad de vender uniformes a la Policía Nacional por S/200 millones, pero ejecutar la compra, por parte del Estado, es engorroso porque sigue trámites muy lentos, mientras que miles de microempresas están pasado apuros.

Migran

Pardavé refirió que ante la difícil situación por la que pasan, sobre todo, muchas microempresas, estas están abandonando la actividad industrial para migrar al sector comercio. “En la actualidad, el 80% de las microempresas están en el sector comercio”, precisó.

Al respecto, dijo que muchos de los que tenían pequeños talleres con más de tres trabajadores han optado por cerrarlos para abrir bodegas en sus casas y sobrevivir. “Ante una situación así, muchos consideran que no es el momento de aumentar el sueldo mínimo, porque se incrementarán los despidos y muchos regresarán a la informalidad”, aseveró.