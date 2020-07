El país ha vivido desde marzo la crisis más aguda de los últimos años debido a la pandemia del coronavirus. Pero las necesidades que se generaron en el Estado de Emergencia no se condicen con las cifras. En el primer semestre, por ejemplo, los gobiernos regionales ejecutaron solo el 37,2% de su presupuesto.

En total, se gastó S/ 14.091 millones, S/ 2,1 millones menos que en el mismo periodo del 2019. La situación en los gobiernos locales fue incluso peor. En los seis primeros meses del 2020 se gastó apenas el 21,8% del presupuesto. ¿A qué se debe?

Si bien el gasto en el primer semestre siempre es menor al segundo, Fernando Cillóniz, ex gobernador regional de Ica, indicó que estas cifras corresponden a una mezcla de muchos problemas. “Tiene que ver con la corrupción que hay en los gobiernos regionales, la inoperancia y el clientelismo político”.

Comentó que en la actual gestión de Ica, por ejemplo, se destituyó a los directores de hospitales, Ugeles y directores regionales, que en la mayoría eran funcionarios de Servir, gerentes públicos muy calificados y que hicieron un gran trabajo. En su lugar se empleó a personas que no necesariamente saben de gestión pública, señaló.

“Pero, por otro lado, en honor a la verdad, los trámites son muy engorrosos. Todos los procesos de licencias y permisos, donde intervienen los municipios, se convierten en un caos. Y los procedimientos de compras y contrataciones están, en mi opinión, diseñados para que no se haga nada”, enfatizó Cillóniz.

Sin embargo, no todo es malo. El exfuncionario cree que se debe conocer, de ese 37,2% ejecutado, con qué porcentaje cumplió cada gobierno regional. “O sea, dentro de esta maraña de trámites, procedimientos y protocolo, hay los que saben gastar mejor que otros”.

Dentro de los sectores que necesitan mayor atención en las regiones están salud e infraestructura. “El problema de salud es moral, no de presupuesto. La corrupción redunda en la poca eficiencia del gasto público. Y contra esa corrupción menuda no se está combatiendo”, puntualizó el ex gobernador regional.

¿Se podrá llegar al 100% del presupuesto a fin de año? Para Cillóniz esto no será posible. Estimó que, a duras penas, se podría llegar al 70% y en otros casos el presupuesto se quedará entrampado. “El problema es que no hay sanción para el que no ejecuta. Robar está mal, pero si no haces nada también está mal. Y no se sanciona la inacción”.

SOLUCIONES PARA MEJORAR EL GASTO

La simplificación administrativa y digitalización de los procesos es una salida que propone Cillóniz ante esta crisis presupuestal. Y hace un paralelo con lo que sucedió en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde en dos años se construyó infraestructura muy significativa.

“¿Qué paso? Primero fue una institución autónoma que estuvo a cargo. Los permisos se entregaban automáticamente, de manera digital, no había discrecionalidad de los funcionarios municipales, y por consecuencia, menos corrupción”, afirmó.

Eso por un lado. Lo otro es que se utilizaron procedimientos de compras y contrataciones del gobierno británico. “La pregunta es, si funcionó tan bien en los Panamericanos, ¿por qué no hacerlo extensivo al resto?”.