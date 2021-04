Hace unos años, el Aeropuerto Jorge Chávez era reconocido como uno de los mejores de la región, pero este renombre se fue perdiendo. Poco a poco las líneas aéreas se fijaban en otras ciudades como centros de conexión (hubs) para sus vuelos. ¿Qué falta para que Perú vuelva a ser el hub aerocomercial de la región?

Pierino Stucchi, socio principal del Estudio Muñiz y experto en derecho aeronáutico, comentó que son cuatro factores que han contribuido a que Lima haya perdido posición para ser un hub en nuestra región.

El primero es la infraestructura, ya que el aeropuerto Jorge Chávez hasta ahora no cuenta con una segunda pista de aterrizaje. “Hemos tardado años en su ampliación, y otros aeropuertos de la región van tomando posición, mientras nosotros hemos demorado demasiado con dudas, marchas y contramarchas para esta ampliación”.

Segundo, es la permanente amenaza que se ha creado desde el Congreso en torno a la creación de una aerolínea de bandera, Para Stucchi este hecho espanta a la inversión privada, porque su presencia alteraría indebidamente la competencia. Recomendó que se debe dar un mensaje claro de que eso no va a ocurrir.

El tercero es un factor que le corresponde al Indecopi. “En varios casos, ha sido inflexible de manera excesiva en mi opinión en sancionar a las empresas aeronáuticas con multas muy elevadas, frente a algún retraso o demora”. El experto cree que debe haber tolerancia en las demoras porque la operación aeronáutica está sujeta a factores como el clima, y hechos fortuitos de carácter técnico. Sostuvo que hay una sobrecarga sancionadora.

Por último, dijo que la pandemia es un factor que no había sido previsto, y que ha generado parálisis en la actividad. Recordó que al inicio de la emergencia las actividades de transporte tuvieron paralizaciones y “cuarentena excesivas”. Acotó que esos excesos generaron una parálisis que disuadió cualquier posición de hub para el país.

“No hay que darnos por vencidos, tenemos el diagnóstico claro y hay que corregirlo. Necesitamos un plan de urgencia para mejorar la infraestructura, descartar de plano la línea de bandera, invocar al Indecopi a evaluar con flexibilidad, y tener una estabilidad razonable en la regulación por la pandemia. No podemos volver a la parálisis”, puntualizó Stucchi.

A propósito del tema, Viva Air viene relanzando a Medellín como su base principal. “Estamos redoblando esta apuesta, geográficamente está posicionado entre los dos hubs más importantes de la región como son Bogotá y Panamá, y creemos que es una ubicación ideal para conectar el sur y el norte de América”, comentó el CEO de la aerolínea Stephen Rapp.

Al ser consultado por Lima como un centro de estas conexiones, comentó que en el país todavía falta reactivación del sector, Lima es un aeropuerto con mucha potencia y seguramente cuando haya esta reactivación vamos a ver que vuelve a crecer, indicó, “pero lastimosamente la economía aquí va a tener un periodo extendido de recuperación”.

NUEVAS CONEXIONES

El directivo de Viva Air Perú comentó que para el mes de diciembre del 2020 y enero pasado, habían llegado a niveles del 50% del flujo prepandemia, pero luego bajó al entrar a la cuarentena de febrero, y en Semana Santa también se tuvieron que suspender vuelos.

“Esperamos recuperar la demanda de los últimos meses, pero se suma otro reto que es la capacidad de los aeropuertos por el distanciamiento social. Para este año vamos a terminar con un 50% o 60% de los flujos prepandemia hablando como sector en Perú”, dijo.

Ya para el verano del 2022 esperan retomar el flujo prepandemia. Rapp hace el paralelo con Colombia donde el flujo es 30% mayor, y su recuperación es más rápida. Adujo que esto está ligado al apoyo del Estado que dispuso una reducción en la tasa, lo que hace que los tickets sean más económicos y se estimule la demanda. Mientras que aquí no hubo ese apoyo.

Como parte de su estrategia comercial, anunció tres nuevas conexiones para los viajeros: Lima-Miami, Lima-Orlando y Lima-Cancún. Serán seis vuelos semanales, cada jueves, viernes y sábado, con conexión corta en Medellín (dos horas) y los precios que ida y vuelta son US$ 299 incluido impuestos (Orlando), US$ 329 (Cancún), y US$ 279 (Miami).