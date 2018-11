​¿Quieres iniciar tu negocio? Conoce estos consejos para emprendedores

Síguenos en Facebook

El Perú se ha caracterizado por ser un país de emprendedores, y así lo han demostrado una serie de investigaciones realizadas a nivel nacional como internacional.

No obstante, el primer año de estos emprendimientos suele ser el más difícil por los diversos factores que existen para alcanzar el éxito de estas pequeñas o medianas empresas.

El marketing es uno de estos factores que –en muchos casos- suele ser poco considerado, pero llega a ser realmente vital para lograr crecer como empresario.

Existen herramientas del marketing que te permiten ayudar a crecer tu negocio a corto o largo plazo.

Carola Miyoshi, CEO de Quiroga Medios Perú, agencia de medios independientes, brinda recomendaciones básicas para aquellos que están pensando en emprender o para los que ya tienen sus pequeños negocios.

1. Identificar claramente la oportunidad de negocio:

Muchos no saben por donde empezar, pero el emprendimiento requiere de alto conocimiento y especialización del rubro en el que se va a emprender, no es solamente "tengo un dinerito que quiero invertir", se debe conocer el entorno en el que se trabaja (categoría / sector), tamaño del mercado (US$), su participación y contra quienes van a competir (directo o indirecto).

2. Tener los objetivos claros e Involucrar a todos en esa dirección:

Todos los involucrados deben tener claro cuál es el camino a seguir, para evitar tomar direcciones distintas en su planeamiento.

3. Conoce las necesidades y preferencias de tus clientes (y de los potenciales):

Conocer a profundidad a tu consumidor hará mucho más fácil crear ese bonding (vínculo) necesario para tener su lealtad, el negocio no es vender, es que te vuelvan a comprar.

4. Comunica siempre, que te busquen y encuentren:

Es relevante hoy en día ser "googleable", tener una web según tus objetivos (ecommerce, informativa, interactiva) y una red social relevante. Interesante en este punto, es que además, a través de estas, podremos identificar a aquellos influenciadores que podrían aportar y comunicar nuestra marca.

5. Establece un valor diferencial para tu marca:

En este punto, debes preguntarte "¿por qué te comprarían?" Lo más aconsejable es generar una propuesta de valor innovadora, no solo por el valor diferencial tangible como pueden ser el precio o las promociones, sino ten un punto de vista más emocional, con esto lograrás fidelizar a tu cliente y crear un contacto más estrecho con él.