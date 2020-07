En un reciente evento virtual, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió a la posibilidad de que los bancos hagan uso de las facilidades que ofrece su institución para mejorar las condiciones de los créditos que entran a reprogramación.

En ese sentido, Velarde comentó que las entidades financieras tienen a su disposición una línea repos, lo que podría bajar las tasas de interés de los préstamos reprogramados hasta en un 20%. Sin embargo, solo dos bancos han usado esta línea que ofrece el BCR. ¿Por qué no está funcionando este mecanismo?

Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, explicó que hay un nivel de riesgo al colocar los repos, al ser operaciones por las que los bancos centrales inyectan liquidez a las empresas comprando sus activos, con la obligación de repago.

“Eso mucho tiene que ver con el grado de calidad de cartera. Cuando has concentrado a los mejores clientes, es porque son predecibles. Los siguientes, sobre todo mypes, no es que sean malos, pero han sido golpeados por la cuarentena. No importa que le puedas dar un repo, la empresa no está caminando. Entonces, la demanda de los bancos por repos es cautelosa, por el impacto (de la economía)”, apuntó Adrianzén.

Refirió que en gran parte se debe a que la economía peruana ha sufrido un shock de regulación estatal que es nocivo. No importa que acudas al financiamiento, el riesgo es complejo de manejar. “Entonces, los bancos están pagando por ver si la economía camina”, agregó el economista.

Enfatizó además que vivimos una mega recesión, y una prueba es que los tres últimos índices de crecimiento de la economía del país, comparados con el mismo trimestre del 2019, este año ha decaído un 29,9%.

“Considerando la estacionalidad, al ser el mejor trimestre del año, estas cifras no nos permiten sonreír. Los bancos ya han hecho estos cálculos. Entonces por el lado de los repos hay una medición de riesgo, que los bancos no toman y eso habla bien de ellos”, manifestó.

¿QUÉ HAY CON LAS TASAS DE INTERÉS?

Sobre la posibilidad que sugirió el titular del BCR de bajar hasta 20% la tasa de interés de los créditos reprogramados, Adrianzén apuntó que en el papel esto es posible. Y esto se debe a que la línea de crédito que les ha dado el BCR les permite jugar con un cierto grado de ‘pérdida’. “Y eso hace que hayan más proyectos con tasas internas de retorno compatibles con el financiamiento más barato”.

¿Por qué no se lleva a la práctica? Para el economista se debe a que el banco “chocolatea” todo el dinero que ofrece en créditos, y no usa solo la línea del BCR. Además, el banco es responsable de su asignación, y si tiene a un gran pagador le bajará la tasa, pero a los que no, les prestará castigando el riesgo.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA

Adrianzén sostuvo que el presidente del BCR está ahí para empujar y dar confianza. En ese aspecto, le parece bien que salga a hablar de estos temas, porque es lo que se debe hacer. Pero además, cree que un representante del gobierno debe salir a respaldar a Velarde.

“(La ministra María Antonieta) Alva debería estar gastando lo que le queda de credibilidad. A Pedro Cateriano no lo veo economista, pero es necesario que se faje en la reactivación, ponerse al lado de Velarde y empujar”, indicó el analista.

Puntualizó que se debe actuar rápido, ya que si esto sigue así dos o tres meses más, el 2021 estará perdido, y podríamos recibir el Bicentenario en recesión por la magnitud de la caída económica.

Propuso que debe haber un shock de confianza por parte del Estado, comprometerse a bajar las regulaciones, porque eso es lo que está generando la recesión. Y que, por lo demás, no ha probado ser un buen control de la pandemia, agregó.