Después que el Ejecutivo corroborara hoy, mediante decreto supremo, que el aforo en los restaurantes se mantendrá en el 50% de su capacidad, José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, sostuvo que están a la espera de que se levante la restricción que impide el ingreso de los niños menores de 12 años a sus locales.

“Esperábamos que autorizaran un incremento de 10 puntos más en el aforo, pero no ha sido así, y también esperábamos que se liberara la posibilidad de que los menores de 12 años pudieran asistir a los restaurantes”, aseguró.

Según dijo, no hay probabilidad de contagio entre los miembros de una familia que asisten a un restaurante, por lo que nuestras autoridades deben analizar la posibilidad de eliminar la restricción que mantiene confinados a los niños. “Es necesario que la familia comparta pero completa y no partida”, dijo.

Para oficializar esta propuesta aseguró que la próxima semana se reunirán con los titulares de algunos ministerios, a quienes les sugerirán que levanten algunas restricciones, sobre todo las vinculadas al sector turismo que “ha sido el más golpeado por la pandemia y corre riesgos de desaparecer”.

“Nuestras coordinaciones eran muy cercanas con los exministros, pero con el gabinete de Merino no hubo posibilidades y ahora, con el nombramiento de Claudia Cornejo en el Mincetur y de José Luis Chicoma en Producción, considero que va a ser muy fácil el diálogo porque tienen predisposición al diálogo. Esperamos tener más buenas noticias y ojalá podamos lograr mayores aforos”, afirmó.

INCREMENTO PAULATINO

Frente a la posibilidad de que en las próximas semanas se pueda incrementar el aforo de restaurantes o de centros comerciales –que desde hoy están autorizados a atender al 60% de su capacidad–, Jack Zilberman, decano de la Facultad de Negocios de la UPC, indicó que el incremento deber seguir siendo paulatino y sin perder de vista las tasas de contagio.

“Si no hay contagios, habrá más confianza para ampliar gradualmente los aforos tanto en centros comerciales como en restaurantes y hasta en el transporte público. No olvidemos que el turismo tiene efectos colaterales muy importantes y por ahí vendrá un efecto reactivador importante y no solo en Lima sino en todo el Perú”, señaló.

CINES Y BARES

Con relación a la apertura de bares y cines, que continuarán cerrados, tanto José Luis Silva Martinot como Jack Zilberman, coinciden en que resulta difícil predecir lo que podría pasar en espacios cerrados como estos, por lo que su reapertura debe ser bien analizada.

“No olvidemos que el transporte público y los mercados llenos y desmesurados, contribuyeron con el contagio y es en los espacios cerrados en donde se generan más contagios. Por eso, en los bares, cines y teatros hay que tener cautela porque un contagio puede tirar atrás todo. Claro que se pueden manejar políticas inteligentes pero requieres mucho control y disciplina”, afirmó Zilberman.