Por Javier Artica

El gremio de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) señaló que el servicio de recojo en tienda durante la cuarentena es una ayuda, pero que no es suficiente para poder tener un equilibrio con sus ventas.

“Ayuda bastante porque hay muchas personas que no confían en el servicio del delivery y hay otros restaurantes que no están preparados para llevar los alimentos, sea por su oferta gastronómica o infraestructura de empaque, sistema de pedido, así que prefieren el recojo en el local”, sostuvo Fredy Gamarra, gerente general de Ahora Perú.

Indicó que, en el primer día del nuevo confinamiento, entre delivery y recojo en locales se logró sumar menos del 20% de la facturación total que se dio en días pasados, debido a que las personas no se pueden movilizar con sus autos particulares.

En este sentido, Gamarra pidió que el Reactiva Perú extienda el periodo de gracia a dos años y que promuevan un nuevo instrumento de ayuda económica para las empresas.

“SI PARAMOS, QUEBRAMOS”

Por su parte, Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y afines del Perú (Armap), precisó que solo el 2% fue recojo en las cevicherías y el 18% ventas por delivery.

“Esto se debe porque las medidas de recojo en locales se anunció muy tarde y la gente no sabía bien si ir o no. Definitivamente, nuestra operación no justifica sino tenemos apoyo del gobierno con promoción de la gastronomía”, manifestó.

Agregó que esto obliga a reinventarse con la tecnología para difundir sus productos. “Tenemos que trabajar más con las redes sociales, con community manager o publicistas. Esta es la tendencia y necesitamos este tipo de capacitación de marketing digital”.

Por eso, Vargas hizo un llamado al público en general, para que confíen en los restaurantes certificados que se encuentran capacitados y listos para ofrecer alimentos o llegar a sus domicilios cumpliendo las normas sanitarias.

Además, el chef les pidió a las autoridades que los restaurantes vuelvan a operar con un aforo del 50% durante esta cuarentena.

“Estamos embanderando todos los restaurantes del Perú con el lema ‘Si paramos, quebramos’. Nosotros ya hemos aprobado los exigentes protocolos sanitarios, así que buscamos la reapertura de los locales para que la gente pueda comer en los establecimientos con todas las medidas de cuidado y, además, que el personal pueda trabajar”, explicó.