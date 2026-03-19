El congresista Segundo Montalvo solicitó al presidente José María Balcázar dejar sin efecto el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece medidas para la reorganización patrimonial de Petroperú.

El pedido fue formalizado mediante un oficio dirigido al Ejecutivo, en el que exhorta a evaluar la anulación de la norma en coordinación con el Consejo de Ministros.

El legislador argumenta que el decreto presenta cuestionamientos sobre su constitucionalidad y carecería de sustento técnico. En ese sentido, planteó que se realice una revisión formal de la medida, al considerar que su aplicación podría generar observaciones legales.

Segundo Montalvo respaldó su solicitud citando pronunciamientos de diversas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Municipalidad Provincial de Talara y la Coalición de Sindicatos de Petroperú, las cuales han expresado reparos frente a la norma.

El Decreto de Urgencia 010-2025 dispone medidas extraordinarias en materia económica y financiera orientadas a la reorganización de Petroperú. Sin embargo, las críticas recogidas apuntan a presuntas deficiencias en su legalidad y fundamentos técnicos, lo que ha motivado el pedido de su eventual derogación.