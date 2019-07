Seguridad del Oleoducto debe ser igual a la de tubería que lleva gas de Camisea a Lima

Síguenos en Facebook

El presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, hizo suya la propuesta de su similar de Petroperú, Carlos Paredes, para replicar la seguridad que tiene el ducto que lleva gas desde Camisea a Lima en el Oleoducto Norperuano.

Precisó que el tubo que saca gas desde Camisea cuenta con seguridad de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, precisó que eso no significa que se meta fuerza, sino que hay que garantizar la seguridad del Oleoducto, así como de las personas y del medio ambiente. “Ante esto, no debe haber tanta discusión”, señaló a Correo.

Inversión

Yesquén señaló que la necesidad de replicar la seguridad del tubo de gas en el Oleoducto es para mejorar las expectativas de inversión. “La continua paralización del Oleoducto pone al Perú en un momento crítico. No tenerlo operativo afecta las expectativas de inversión de largo plazo, sobre todo por la forma como se saca de operación al Oleoducto”, explicó.

En el corto plazo, según indicó, afecta el transporte de crudo de los lotes 192, 67, 64 y 95, y dificulta el objetivo de tener una producción diaria de 100 mil barriles.

Refirió que hace poco estuvo en Canadá para promocionar lotes petroleros y no pudo eludir preguntas de rigor: cómo está la infraestructura en el Perú y cuáles son las facilidades logísticas. “No tener una infraestructura afecta las inversiones a futuro. De qué vale explorar si no se puede sacar por el Oleoducto. Los cuatro lotes están en un estatus de contingencia: no alcanzan la condición de comerciales por el Oleoducto Norperuano; no puede sacar crudo”, precisó.

Trabas

Reveló que hace unos días una embarcación que se desplazaba por el río con crudo del Lote 67 fue tomada por pobladores de una comunidad. “No es buena señal para los inversionistas. Petroperú sola no puede dar solución al problema del Oleoducto, necesita apoyo. Creo que el presidente de Petroperú ha planteado bien la cosa. No se trata solo de modernizarlo, sino también de dar seguridad, de la misma forma que se da al gasoducto, porque el gas y el petróleo son estratégicos para la economía del país”, expresó.