En enero y febrero del 2020, la economía crecía, pero, al conocerse el primer caso de Covid en el Perú, se aplicó una severa cuarentena a más del 60% de la actividad económica.

Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que no se esperaba que la pandemia dure tanto y sea dañina. “Se pensó que la economía crecería en el 2020”, agregó.

Dijo que Perú tomó medidas extremas, en las primeras semanas, mientras en otros países el reinicio de actividades (minería y construcción) fue rápido, con protocolos de bioseguridad.

“Hubo celo burocrático para abrir actividades; también interferencias y abusos de las municipalidades; demoras en los programas de préstamos (Reactiva), duplicación de funciones entre ministerios e instancias públicas, protocolos poco claros sobre las decisiones en torno a la cuarentena”, precisó.

“Así, cayó el PBI, en el segundo trimestre, el nivel más grande del mundo. En la segunda mitad del año, se corrigieron errores y la economía empezó a salir del coma inducido. La recuperación fue sorprendente y a finales del 2020 estábamos mejor que algunos de nuestros vecinos”, precisó.

Reacción. Marcel Ramírez, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, dijo que la pandemia puso a prueba la capacidad de reacción del Estado y “confirmó que tener dinero no es sinónimo de tener capacidad para resolver las urgencias de una crisis, tal como se observó en el Fenómeno del Niño Costero y el terremoto de Pisco”.

Agregó que la pandemia deja claro que el próximo gobierno debe establecer, como una prioridad, una reforma que asegure mejoras rápidas y sostenibles de la calidad de la gestión pública.

Tributos. Francisco Pantigoso, catedrático de la Universidad del Pacífico, reconoció que durante la primera ola de la pandemia se dieron medidas tributarias para apoyar al contribuyente y pueda tener liquidez, como las prórrogas de vencimientos, suspensiones de pagos, aplazamientos y/o fraccionamientos, etc.

Pero, considera que el apoyo de la primera ola es insuficiente porque el problema económico se mantiene y el gobierno actual sigue priorizando la recaudación frente a la capacidad de pago del contribuyente, con el riesgo de llevar a la quiebra a más empresas.

“Aún no se puede vislumbrar el final de esta pandemia, y el subsecuente desmejoramiento de la caja fiscal, pero si no seguimos apoyando a las empresas, los plazos de vencimientos de sus obligaciones de pagos llegarán –incluyendo los “Reactivas”-, y se tendrán empresas que no podrán honrar sus deudas, con el riesgo de desaparecer; generando más pérdidas de empleos y/o deudas que serán incobrables”, precisó.

La corrupción salió a relucir con los procesos de compra de adjudicación directa y escasa transparencia, señaló Marcel Ramírez.

