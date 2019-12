Subir el sueldo mínimo vital (SMV) en un contexto de bajo crecimiento económico es el peor escenario para hacerlo, aseguró a Correo el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda.

Precisó que cualquier aumento del SMV debe considerar la inflación y, en especial, la productividad, que es fundamental porque determina si se justifica o no (un alza), caso contrario, se incrementa la informalidad, no solo laboral, que alcanza al 73% de la Población Económicamente Activa (PEA), si no también la empresarial, pues, el 99% es micro y pequeña empresa (mype) y de este porcentaje, el 84% es informal.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la economía (producción nacional) creció 2.09% en octubre, por debajo de setiembre, agosto, julio e, inclusive, junio.

Político

Al respecto, la presidenta de Confiep, María Isabel León, dijo que la Asociación Pyme PERÚ, afiliada a su gremio, ha señalado que no es momento para subir el SMV porque se afectará a más de 2 millones de micro empresas que no están preparadas para asumir el costo, ante la situación de reducción del crecimiento del país. “Desde el principio hemos dicho que el aumento de la RMV debe darse en un espacio de análisis técnico y no político”, agregó.

En tanto, el laboralista Germán Lora, señaló que es un mal momento para subir el SMV, "sobretodo si no se ha seguido en rigor una discusión técnica. "Tomar una decisión de elevar el sueldo mínimo debe de tomar en cuenta la productividad, tanto de la empresa como del trabajador. Lamentablemente, se siguen tomando decisiones en base a tendencias políticas, que pueden dañar la economía de las micro y pequeñas empresas", precisó.

En la víspera, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), adelantó que en breve se terminará con el proceso que se sigue para aumentar el sueldo mínimo, que está en la fase final de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.