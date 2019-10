Sunat orientó a influencers sobre sus obligaciones tributarias

Síguenos en Facebook

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) convocó a un grupo de “influencers” (personas que realizan alguna actividad económica en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube) y por las cuales perciben ingresos por concepto de publicidad o auspicios.

En una reunión informativa, representantes de la administración tributaria les explicó las obligaciones tributarias básicas que se originan de las actividades que realizan, los tipos de ingresos que perciben en el país o el extranjero, así como los principales riesgos de incumplimiento.

Entre esos riesgos estarían ingresos no declarados, gastos no relacionados con su actividad, no emisión de comprobantes de pago o emisión de comprobantes que no corresponden al tipo de operación que realizan, omisión a la presentación de declaraciones juradas, entre otros.

Los denominados “influencers” que participaron en las dos reuniones que convocó la Sunat, son de los rubros de entretenimiento, moda, gastronomía, espectáculos.

“La Sunat continuará brindando información con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario en todos los sectores y actividades económicas, y advirtiendo sobre los riesgos de incumplimiento que podrían surgir en cada uno de ellos, identificando quienes están dispuestos a cumplir con sus obligaciones y quienes no para plantear acciones diferenciadas, según el comportamiento de los contribuyentes”, precisó a través de una nota de prensa.

De esa forma, señaló que la administración tributaria amplia la cobertura de sus acciones dirigidas a la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que contribuye con el crecimiento del Perú.