Por Christian Lengua

Según el más reciente reporte de Osiptel, la aplicación TikTok reportó un crecimiento en Perú de 387,88% entre el 16 de marzo y el 30 de junio pasado, periodo de aislamiento social obligatorio. Desde la semana 12 del confinamiento, alcanzó un pico de 130,98% en redes móviles.

En el mundo, se estima que tiene 800 millones de usuarios activos mensuales. Estas cifras confirman que el aplicativo de origen chino para compartir videos está en pleno auge y cómo logró posicionarse en plena pandemia.

Para Rocío Pacora, docente de Comunicación Digital Integral de Educación Continua USMP, TikTok es una de las mejores herramientas en redes sociales con contenido generado por los usuarios (UGC por sus siglas en inglés). “Es una plataforma ideal para prosumidores, como se le conoce al consumidor que crea su propio contenido”.

En un nivel más alto se encuentran los tiktokers, que son los influencers del app, hay desde nanoinfluencers, con comunidades muy pequeñas desde 1.000 hasta 10.000 seguidores; hasta los megainfluencers con más de un millón de seguidores.

¿Cuál es el público? Esta plataforma tiene mucha acogida con la generación Z; es decir, permite llegar a un público de entre 16 y 24 años. También hay una buena representación de millennials.

“TikTok tiene un slogan que es Make your day (haz tu día), y es porque la aplicación cada día te va a sorprender: te ofrece un nuevo challenge, un nuevo hashtag, hay toda una filosofía detrás. Tiende a ser más esmerada en creatividad y en estar vigente”, apuntó Pacori.

La docente señala que si bien las grandes marcas ya vienen haciendo campañas publicitarias en esta red social, empresas de cualquier tamaño pueden optar por TikTok para mostrar sus productos o servicios. Todo depende del público al que te dirijas.

Pacori subrayó que la app china tiene una gama de opciones para hacer una campaña publicitaria. Está la publicidad nativa, que te cobra por clics, impresiones o visualizaciones. Otro formato es el brand takeover que puede costar entre US$ 50 mil y US$ 100 mil, ya que lo puede utilizar una marca, un día específico, en un determinado país, y aparece al abrir el app.

Por otro lado, top view pone a tu empresa en el top de videos destacados, a través de un icono resaltante. Asimismo está el hashtag challenge promocionado, para hacer tu reto viral, y el mismo que es usado por artistas y músicos. Y otra opción es el brand effect que utiliza la gamificación.

En cuanto al precio, fuera de la campaña que se acomoda a cada bolsillo, puedes pensar en potenciar el contenido a través de un influencer. “Hay nanoinfluencers que pueden cobrar desde US$ 30 hasta US$ 10 mil. En promedio por publicación puede costar entre US$ 100 y US$ 200, dependiendo del alcance de su comunidad y del tipo de actividad que le pidas realizar”, señaló la experta.

DETALLES PARA ARMAR UNA CAMPAÑA

Pacori nos da algunas claves que las empresas deben tener en cuenta para fortalecer su presencia en esta red social.

1. Define a tu público. Un perfil detallado de usuario promedio permitirá perfilar al segmento que quieres llegar y darle contenido específico. ¿Qué edad tiene? ¿cuáles son sus intereses? ¿sus hábitos? ¿Usa TikTok? ¿otras redes?

2. Optimiza la cuenta. Hazla atrayente para el gusto de tu público. Coloca buenas imágenes, una biografía atractiva, define qué hashtags se debe incluir, coloca enlaces tu web y a tus otras redes sociales.

3. Integra Tiktok a un mix de canales. Si bien esta es una plataforma interesante, lo ideal es hacer que sea una más entre varias vías que se utilizan para entrar en contacto con el público al que apuntamos.

4. Crea una estrategia de contenido. Escoge cuidadosamente qué tipo de videos vas a subir, qué tácticas vas a utilizar según tu audiencia, quiénes serán tus influencers, etc.

5. Involucra a la audiencia. La audiencia de TikTok no es pasiva. Por eso la estrategia debe estar enfocada en llamar a la acción, para que quienes sigan nuestra marca participen elaborando videos, participando de algún modo.

6. Sé divertido. Los mensajes deben ser entretenidos. El objetivo es hacerse viral. Esto es puramente lúdico. El contenido profundo y de calidad puede dejarse para otro tipo de plataformas.

7. Perfila los hashtags. Debes estudiar con cuidado cuáles son las palabras clave que van a atraer a tu audiencia. Debes ver quienes más usan esas palabras clave, cuáles son las tendencias de moda, etc.

8. Mide los resultados. El éxito de cada campaña debe poder cuantificarse en indicadores objetivos. Por ejemplo, para calcular el engagement, suma el número de comentarios más el número de likes, dividido entre el número de seguidores y multiplicándolo por 100.