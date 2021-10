Reactivar la demanda interna, con la entrega de bonos, es el objetivo del Gobierno, según anunció la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez.

Durante su presentación en el Congreso, en busca del voto de confianza, dijo que, además del Bono Yanapay, los trabajadores formales que ganen hasta S/2 mil mensual recibirán un subsidio directo de S/70. Se beneficiará a 2.5 millones de personas, especialmente de las micro y pequeñas empresas (mype).

Además, adelantó que se evalúa entregar un segundo Bono Yanapay en el 2022, “si el aumento de precios a los consumidores se mantiene y si las condiciones fiscales lo permiten”.

Proyectos

También informó que entre el 2021 y 2022 se adjudicarán proyectos por $1337 millones.

Así, en el último trimestre del 2021 se planea adjudicar proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos por $ 871 millones. En el 2022 se entregarían proyectos adicionales por $466 millones.

Entre esos proyectos están la planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado y el Parque Industrial de Ancón (2021) y la Línea de Transmisión Piura Nueva Frontera y las Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS y 2.3 Ghz (2022).

Productivo

El economista Pablo Secada dijo a Correo que hay formas productivas de utilizar el dinero que se destina para bonos.

“El bono se diseñó para la gente que estuvo en cuarentena y no podía salir a trabajar, para no tener problemas para mantener a su familia; cuando la mayoría de gente ya se sabe cuidar, dos de cada cinco peruanos ya están vacunados, ya no hay justificación alguna”, comentó.

Dijo que hay mejores formas de usar los recursos públicos que un bono Yanapay.

“Se puede destinar profesores de Sencico para que capaciten a alumnos de cuarto y quinto de secundaria en carpintería, gasfitería u otro oficio que necesitan las empresas, que luego les permita hacer ‘cachuelitos’. También se puede reabrir y abrir cunas para que las madres salgan a trabajar”, precisó.

Secada manifestó que “si se trata de tener un padrón de beneficiarios para después ir a buscarlos, con un operador político, para que firmen por la Constituyente allí tiene sentido el bono Yanapay”.